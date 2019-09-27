Kadıköy’de Hasankeyf ve Dicle Vadisi için buluşma

‘Hasankeyf ve Dicle Vadisi için buluşuyoruz’ başlığıyla Hasankeyf Koordinasyonu’nun düzenlediği ve Kadıköy Yoğurtçu Park’ında 28 Eylül Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan etkinlik saat 17.00'de başlayacak. Fotoğraf sergisi, belgesel, tiyatro gösterimi, ayrıca atölye çalışmaların yapılacağı etkinlikte saat 19.00’da da konser verilecek. Koordinasyon, etkinlik için, “1988’de başlayan, 12 bin yıllık tarihe sahip Hasankeyf ile milyonlarca canlının yuvası olan Dicle Vadisi’nin mücadelesi bu değerleri bugüne taşıdı. Hep birlikte yarına da taşıyabiliriz. Tarihin ve doğanın çığlığına ses olmak için Yoğurtçu Parkı’na” çağrısında bulundu.

Etkinlik programı şöyle:

Atölyeler/Stantlar: Ekoloji hareketleri ve kültürel varlıkların yok edilmesine karşı mücadele yürüten kurumlar tarafından kurulacak stantlarda bilgilendirmeler.

Fotoğraf Sergisi: Ali Ergül, Bülent Yazıcıoğlu, Hüsamettin Bahçe, Metin Yoksu ve Mezopotamya Ekoloji Hareketi’nin çektiği Hasankeyf ve Dicle Vadisi fotoğrafları.

Tiyatro Gösterimi: Mehmet Uçar’ın yazdığı, Ali Yıldırım'ın oynadığı tek kişilik “ Hasankeyf” oyunu.

Belgesel Gösterimi: Suyun Ölüm Tarihi/Dîroka Mirina Avê (Yönetmen: Ali Ergül)

Konser: Ali Doğan Gönültaş, Ayfer Düzdaş, Cem Erdost İleri, Defjen, Merih Aşkın, Metin Kahraman, Taylan Yıldız, Ümit Taşkıran ve konuk sanatçılar.

Batman Belediye Eş Başkanları Songül Korkmaz ve Mehmet Demir’in katılımıyla ile Hasankeyf mücadelesi üzerine söyleşisi yapılacak.