İzmir'de hafif ticari aracın çarptığı trafik polisi şehit oldu

Güzelbahçe Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'nde görevli motosikletli trafik polisi Serkan Çağlayan, hafif ticari aracın çarpması sonucu kaldırıldığı Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Motosikletli trafik polisi Serkan Çağlayan, dün kural ihlali yapan motosiklet sürücüsünü İzmir-Çeşme kara yolundaki Adres kavşağında durdurmuş, belge kontrolü yaptığı sırada İzmir yönünden gelen H.G'nin (70) kullandığı 35 UDV 07 plakalı hafif ticari araç kendisine çarpmıştı. Çağlayan, sağlık ekiplerince Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmıştı. Motosiklet sürücüsü gözaltına alınmıştı.