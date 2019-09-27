Sultangazi İstiklal İlkokulu, Gaziosmanpaşa Vefa Poyraz Anadolu Lisesi,Bahçelievler Rehberlik ve Araştırma Merkezi Yenibosna Oktaokulu,Büyükçekmece Mimar Sinan İlkokulu ve Ortaokulu, Silivri Prof. Dr. Besim Üstünel Anaokulu, Arnavutköy Şehit Er Tuncer Ortaokulu, Küçükçekmece, Maltepe Halit Armay Anaokulu Lisesi, Çatalca Arif Nihat Asya MTAL
Valilik duyurdu: İstanbul'da 14 okul tatil
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "Hasar ihbarında bulunulan (55) okulumuzun tamamı kontrol edilmiş, detaylı teknik inceleme yapılması öngörülen (14) okulumuzda bugün (1 gün süreyle) aşağıda belirtilen okullarımızda eğitim-öğretime ara verilmiştir. Belirtilen okullar haricindeki (7046) okulumuzda, eğitim-öğretime ara verilmesini gerektiren herhangi bir bulguya rastlanılmamıştır." denildi.
Yayınlanma tarihi: 27 Eylül 2019 Cuma, 10:16