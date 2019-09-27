Zonguldak'ta yolcu treni yaşlı teyzeye çarptı

Dün sabah saatlerinde Bakacakkadı Beldesi Satibeyler Mahallesi'nde bulunan hemzemin geçitten karşıya geçmeye çalışan Fatime Duran, yolcu treninin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kazanın ardından Karabük-Zonguldak seferini yapan 22626 sefer sayılı yolcu treninin makinisti Zeki B., ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bariyerin kapalı olmasına rağmen hemzemin geçit önünde bir süre bekleyen Fatime Duran'ın ardından rayların üzerine çıktığı, kısa süre sonra gelen yolcu treninin çarptığı görüldü. Kazayla soruşturma sürüyor.

