Türkiye'nin güvenli bölge planı detayları belli oldu

Suriye sınırında oluşturulması planlanan güvenli bölgenin detayları ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'de muhataplarıyla paylaştığı planda güvenli bölgede köy ve ilçeler oluşturulması ve Suriyelilerin bu alana yerleşmeleri öngörülüyor.

MALİYET 23.5 MİLYAR EURO

Plana göre Suriye'de yabancı fonlarla yeni yerleşim alanları oluşturulacak. Maliyeti 23,5 milyar euroyu bulacak bu alanlarda 200 bin konut yapılması ve 1 milyon kişinin yaşaması planlanıyor. Güvenli bölgede 5 bin nüfuslu 140 köy olacak. Bu köylerin her birinde 350 metrekare alan içinde 100 metrakarelik evler olacak.

Her haneye tarım yapabileceği arazi verilecek.

Her köyde bin konutla birlikte 2 camii, 2 okul, gençlik merkezi ve spor salonu olacak.

Planda 30 bin kişinin yaşayabileceği 10 ilçe merkezi inşa edilmesi de var.

Her bir ilçede 100 metrekarelik 6 bin konut yapılacak. Toplamda 11 cami, 9 okul , 2 kapalı spor salonu, 5 gençlik merkezi kurulacak. 8 ilçede 10 yataklı 2 ilçede 200 yataklı hastane olacak.

Ayrıca ilçelerde sanayı sitesi kurulması da planlanıyor. (NTV)