Gökhan Yüksel'den riskli bölgelerdeki vatandaşlara ziyaret

Kartal Belediyesi Kriz Merkezi'nde açıklama yapan Başkan Gökhan Yüksel, "Deprem sonrası ilçemizde önemli bir sıkıntı yaşanmamış, can ve mal kaybı olmamıştır. Belediye ekiplerimiz olası acil bir durum için 24 saat nöbettedir. Bir depremin gün ve saat verilerek önceden kestirilmesi günümüz teknolojik imkanlarıyla mümkün değildir. Resmi kurumlar tarafından yapılmayan hiç bir açıklamayı lütfen dikkate almayalım. Acil bir durumda 05321369090 numaralı WhatsApp hattımız ve 444 4 578 nolu Komşu iletisim merkezimiz üzerinden belediyemizle iletişime geçebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Ardından Kartal'daki riskili olduğu düşünülen binaları ziyaret eden Başkan Gökhan Yüksel, 6 Şubat'ta 21 vatandaşın hayatını kaybettiği ve büyük tedirginlik yaşanan Orhantepe Mahallesi'nde de incelemelerde bulundu. Burada vatandaşlarla sohbet eden Başkan Yüksel, Orhantepe'deki dönüşüm süreciyle ilgili bilgi verdi. Başkan Yüksel, "Yeşilyurt apartmanın yaşanan vahim olayın ardından Orhantepe'yi dönüştürmek için gece gündüz çalışıyoruz. Tek önceğilimiz bu iş. Ancak İşin bir kısmı vatandaşta bitiyor. Sizin bir araya gelmeniz, birlik olmanızdan başlıyor.En az 3'te 2'lik çoğunluk sağlayan adalarda biz adım atabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

3 BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Kartal Belediyesi Kriz Masası'nda 24 saat esaslı çalışma programı oluşturuldu. Teknik elemanlardan oluşan hasar tespit ekipleri vatandaşlardan gelen şikayetleri değerlendirerek binalarda incelemelerde bulundu. Kriz Merkezine dün 103 şikayet ve başvuru geldi. Tahliye edilen 3 binadaki vatandaşlar Kartal Belediyesi tarafından misafir edildi.