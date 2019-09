Zamanın zamansızlığı

John Lennon; “Hayat, siz planlar yaparken başınıza gelenlerdir” diyor. Gerçekten öyle mi? Hayat karşısında bizim planlarımızın hiç mi önemi yok? Deneylenen bunca yaşantı, elde edilen onca birikimin, peşinden gittiğimiz hayallerin, umutlarımızın hiç mi etkisi yok? Bu sözün anlamı bu mu? Tartışmaya açık. Çünkü herkesin kendine göre bir hayatı, yaşama tarzı, bir duruşu var. Kendim için çağrışımları zengin, olasılıklara açık görünse de, bir başkası için kesin yargı içeriyor olabilir. Mesele, herkesin kendi dünya görüşünden bakıp nasıl gördüğü, ne gibi çıkarımlarda bulunacağı ile ilgili. Hayatın karşıma çıkardığı zorluklarıyla mücadele içinde geçti yarım yüzyılı aşan ömrüm. Şunu öğrendim: Okul yaşantımdan aileye, sivil hayattan mesleki yaşamıma, hiçbir şeyi planlamadım. Rastlantılar, bugünkü hayatımı belirlediler diyebilirim. Hayal ettim. “Buluşlar hazır beyinlere doğar” sözündeki “hazır olmuşlukla”, önünü ardını düşünmeden harekete geçtim. Hedefim, hayal ettiklerimle yüzleşmekti. Hayal ettiklerimse yaşayıp biriktirdiklerim. J. Lennon’ın bu söylediği, yaşamımmış meğer. Çok yıllar sonra farkın vardım. Metin abiyle ilgili, faydasız son iki pişmanlığım oldu: İlki, kitap konusunda onu dinlemem, ikincisi onu dinlemeyip Antalya’ya gitmemem. Anladım ki, hayat; biz kendi kendimize kurarken, o kurduklarını bize... Hiçbir şeyi ertelememeli. Gün olur, “hayali cihan değer” şeyleri kaçırıp farkına vardığınızda, çok geç olabilir. İkinci bir şansı yok zamanın sana vereceği.





KİTAP SÜRPRİZİM GÜME GİTTİ

Yaşarken, Metin Demirtaş’a armağan Göklere Bakan Şair kitabını çıkarmamam bir hataydı. 2007 yılı. Metin abinin haberi olmadan çalışmasına başladım kitabın. 70. Yaş gününde (2008) kendisine armağan edecektim. Ulaşabildiğim, Metin Demirtaş’ı tanıyan, tüm dostlarından yazı, şiir, fotoğraf, mektup vb. belgeler istedim. 70. doğum günü, 17 Mart 2008’de kendisine sunacaktım bu armağan kitabı. Sorbon’da ulaştığım Server Hoca, internet kullanmadığından yazışma adresimi istedi. Yazdırdım. Adresimi bulamamış olmalı ki, yazıyı bana değil Metin Abiye (2007 Aralık) göndermiş. Metin Abi beni aradı (2008’in şubatı). “Server Hoca’nın 70. doğum gününü kutlayan bir yazı gönderdiğini” söyledi. Böylece, Metin abi için hazırladığım armağan kitap sürprizim de güme gitti. İki yıl geçmişti. 2009'da bir gün telefonum çaldı. Karşı tarafta Metin Abi: “Ali’ciğim, çok teşekkür ederim, çok zahmetler etmişsin. Benimle ilgili bir armağan kitap çalışmasına başlamışsın. İki yıldır da bunun üzerinde çalışıyorsun. Bu kitap işini eğer darılmazsan erteleyelim. Birileri kalkar yanlış bir laf eder, ikimizin de morali bozulur. Sen iyisi mi bu kitabı, ben öldükten sonra çıkar! İstersen, kitap için gönderilen yazılardan bir dosya oluştur, bir dergide dosya olarak yayımlat. 21 Mart 2009 Dünya Şiir Günü Antalya ANSAN’da düzenleyeceğimiz, Vecihi abi ile senin konuşmacı olarak bulunacağın “Enver Gökçe Anması”nda, doğum günümü kutlayan yazı olarak, bir dosta rica ederim okuması için...” “Peki” dedim. İsteğine uyup, aynı adla KIYI dergisinde dosya olarak, bir bölümünü yayımlattım. Son bir not: Aşağıdaki mektup, Metin abinin ölümünden 20 gün önce yazıldı. Belki de son yazdığı mektup... Şu ana kadar dostlarından bir geri dönüş alamadım, mektup, şiir ya da yazıları var mı diye. Cam Primat’te “20-27 Eylül 2014” düzenlenen “Tüyap Antalya Kitap Fuarı”na davet etti. Gidemedim. 20 gün sonra da yani 27 Eylül 2014 Pazar günü

“Her devrimci yaşarken zaten biraz,

Hayata nişanlı,

Ölüme sözlü” diyerek son imzasını…

SON MEKTUBU

İşte 7 Eylül tarihli mektubu: “Ali Ekber'e özel. (*) 7 Eylül 2014. Alicim, kitapta yayınevinin sayfa sınırlaması dolaysıyla, pek çok yazıyı sildim, alıntıları çıkarmak zorunda kaldım. 160 sayfa olmalıydı. NOTLARIN son bölümü kitapta yok. Benim hatam. Bir önceki NOTLARI sildirip öyle gönderecektim. Son biçimini göndermek yerine diğeri girdi. Basıma vermişti farkına vardığımda. Notları sana gönderiyorum; eksiksiz. Kitap güneye (sanırım gün ışığına demek istemiş olmalı A.E.A) çıkıncaya kadar sende kalsın. Kitap en geç, 15 Eylül’de çıkmış olacak. Tişörtü iptal ettim. 100 TL ile katkıda bulunacaktım. Tişört üstünde “Kaynak Yayınları logosu olmaz demişler. Seçilmiş şiirler de…” silindi. Doğru. Ama yeni bir grafi vs iş uzayacak. Zaten Nâzım’ın arkadaşı Mesut, kitaptaki foto Fikriye’nin ağabeyi hatır için ilgileniyordu. “Önce 5-10 örnek görelim deyince…” Çocuğun zaten vakti yok. Cep ileti attım İPTAL dedim. İşte böyle sevgili arkadaşım. Ben hep kitabım yayınevini üzmeyecektir, satacaktır ümidimi korudum. Arkadaşımız hep tevazumdan vs söz etti. Sağ olsun. Tüm kuşkulu davranışım ve şiir kitabı konusu riskli dediysem de ısrar etti. Son sözüm, “benden günah gitti.” Oldu. İşte Alicim, yalnız seninle paylaşıyorum bunları. Sadık’a sordum: “Söylemenin bir sakıncası yoksa kaç basıyorsunuz?” dedim. Valla bunu bile sakına çekine sordum. Arkadaşımız çok rahat. “Yok abi biz her yazara kaç bastığımızı söylüyoruz” dedi. 2000 basılacakmış. Ne dersin, satar mı?... Sen yasaklıyı eline alınca ve Hoca’nın kaderini okuyunca içimden “Ali ne denli” iyimser dedim inan. Hakkını sonra teslim ettim. Söyledim, yine söylüyorum: 19 Eylül kitap fuarı açılışı. O gün benim imza günüm. Ataol sabah geliyor. 21 Eylül imzası var. 22 uçuyor. Benim 20 Eylül’de Yasaklı Hoca Şenlikeri’nde yaşadıklarım başlıklı söyleşim var. 27 Eylül’de yine imza günümmüş. Zorlama. O gün fuarın kapanışı.. Ne diyeceğim. Sana Kaleiçi’nde Nihat’ın kaldığı aile pansiyonunda 2 gün, 2 gece yer ayırtabilirim. Konuğumsun. Tek kuruş ödeyemezsin. Hemen yanında şair, yazarların akşamları eğleştiği bar kafe var. Gelmenin olanaksız olduğunu biliyorum. Yine de… Ataol, bana “şöyle uzun bir akşam yemeğinde birlikte olacağız ” dedi. Benim katılmam olanaksız. Fuar içinde arada gel ayaküstü..konuşuruz diyebildim. Bir fırsat seni odama getirip, rahat 45 dakika. İşte toplam görüşmemiz olur dedim. 21 Eylül. Sabah geliyor. 22 Eylül. Akşam uçuyor. Ayrıca Haldun Çubukçu çok doğal (onun betimlemesi) uzunca bir röportaj yapmak istiyor. Zemindeki odamda önündeki küçük masaya bir duble rakı mı, şarap mı koyup. Yarenlik… Yani zaman yok. Biliyorum gelmen olanaksız. Mazeretleri önemli. Biz bencil olamayız. 19 Eylül hangi güne geliyor onu bilemiyorum. İşte böyle sevgili Ali, Metin Abinin durumu bu. Bugün “G” ile de hırlaştık. Gofret, köpeği, masaya çıkmış gece daimi gözlümü çatır çatır… Arada annesi yokken, G… annem annem” diye sevdiği için. Pazartesi yedeğim vardı. Daimi çerçeve gözlük. Çerçeve adam olur gibi. Camın biri sağlam ötekini iki parça. 80 Tl cereme. G… yokken koltuk değneğimle kıçına acıtacak kadar vuruyorum. Benden böyle öç alıyor. Ayakkabımı saklıyor vs… Eve sevgi selam. Kudretciğime başarılar.. Arife’ye, Uğurcan’a ayrıca selam…”

Che şiiri yüzünden tutuklanmıştı

İlk şiiri Varlık dergisinde yayımlanan Demirtaş, 1968'de Che Guavera başlıklı şiirle tanındı. Bu şiiri için bir süre tutuklu kaldı. 12 Mart 1971'de de iki kez tutuklandı, aklanıp serbest kaldı. Şiirleri değişik dillere çevrildi.

CHE GUEVERA

Bizim de dağlarımız vardır Che Guevera

Bakma şimdi durgunsa, bir şahan gibi duruyorsa

Yorgundur, savaşlar görmüştür, çeteciler barındırmıştır

Yani satılmış değillerdir hiç tüfek patlamıyorsa

Alaçamın, mor meşenin ardına silah çatıp yatmağa

Bizim de dağlarımız vardır Che Guevera

Bizim de halkımız vardır Che Guevera

Unutulmuş uzak tarlalar yalazında

Sazıyla, türküleriyle kardeşliğe vurgun

Bütün ulusların halkları gibi

Ve yalnız büyük fırtınalarla kımıldayan

Bizim de halkımız vardır Che Guevera

Bizim de ozanlarımız vardır Che Guevera

Sağ çıkmış güneşsiz taş odalardan

Yüreğiyle barışa, sevgiye yönelmiş

Çelik öfke bir yanı, bir yanı uysal mavi

Eğilmeden dimdik geçmiş demir kapılardan

Bizim de yiğit insanlarımız vardır Che Guevera

Bizim de delikanlılarımız vardır Che Guevera

Yokluklardan biyol kopup gelmiş

Üç zeytin, az ekmek üniversitelerde

Su gibi kızlar çarpar önce, alkol vurur

Öfkeli dolanırlar caddelerde

Ve başkaldırırlar akılları suya erende

Çünkü Vietnam hepimizin Vietnam'ı

Kongo hepimizin Kongo'su

Bir kere özsu yürümüştür dallara

Patlayacaktır ağır sancılarla karanlıklar

Varmak için o güzel yarınlara

Bizim de dağlarımız vardır Che Guevera

MEKTUPLAR ALIRIM

Mektuplar alırım

Allı-karalı

Üstünde görülmüştür

Yiyecek alınmaz damgaları

Açarım

Birden, kuş ve şiir sürüleri

Havalanır içinden.

Kimi kanadı kırma

Düşe kalka

Kimi zıpkın gibi

Yetkin ve güzel!

Tutmaz çocuğun ayakları

Yaralıdır her bir yanları

Dar geçitlerden geçmişler

Acıları aşıp gelmişlerdir

Yeşile, güneşe hasret

Bir yürek çarpar

Her zarf içinde

Okurum

İçim daralır

Bakamam göğe, utanırım

Alır mektuplarımı

Havalandırmaya çıkarım

Dışarıda deli bir lodos

Esrik bir sonbahar

Aylardan aralık

Adrasan üstünde mor bulutlar

Tahtalı'da kar vardır

Yasemin kokar ortalık

Dostlar ki gurbette

Dostlar ki hapistedir

Mektuplarıyla yetinirim artık