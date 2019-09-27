Sevgilisini asansör kapısına vurdu! Bir anda açılınca...

Necmettin Erbakan Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Tuğçe Ülkü Gürbüz, aynı üniversitenin Sağlım Bilimleri Fakültesi'nde araştırma görevlisi olan arkadaşı Mustafa Kafes ile 25 Eylül günü, saat 02.00 sıralarında arkadaşları Yasemin İ.'nin oturduğu binaya geldi.

Ancak ikili arasında Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi Kirmani Sokak'taki aparmanın giriş katında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bu sırada araştırma görevlisi Kafes, genç kızı itekledi.

Dengesini kaybederek savrulan üniversiteli, o anda kapısı açılan asansörün boşluğuna düştü. Tuğçe Ülkü Gürbüz, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık görevlileri tarafından düştüğü yerden çıkartılıp, Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Gürbüz, ağır yaralı olarak getirildiği hastanede hemen ameliyata alındı.

'ALKOLLÜYDÜM'

Gözaltına alınan Mustafa Kafes ise polise verdiği ilk ifadesinde, neden tartıştıklarını hatırlamadığını ve alkollü olduğunu söyledi. Kafes, sevk eildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı.

TUĞÇE UYUTULUYOR

Gürbüz'ün ameliyatını gerçekleştiren Beyin ve Sinir Cerrahisi Alpaslan Eylen, ''Beynin çeşitli bölgelerinde kanamalar olduğunu gördük. Bunu cerrahi yolla boşalttık. Hasta ameliyata girmeden önce komadaydı, solunum yetmezliği vardı. Ameliyattan sonra, kanamalar gidince gözlerini açmaya başladı. Ancak beyin ödemi olduğu için uyutmaya karar verdik. Sırtında da düşmeye bağlı omurga kırıkları var. Omurga kırığıyla ilgili de ameliyat yapacağız. Bu akşam uyandırmaya çalışacağız'' dedi.

HABERİ ALAN ANNESİ NEVŞEHİR'DE

Kızının yaralandığının haber verilmesi üzerine yaşadığı Nevşehir'den Konya'ya gelen anne Yıldız Gürbüzde şunları söyledi:

''Kızımla en son saat 23.00 sıralarında konuştum. 'Evdeyim anne, beni sabah uyandır, okula gideceğim' dedi. Normalde de sabah, uyandırırım. Akşam da ararım. Kaza olunca büyük kızımı aramışlar. Eşim Ankara'da toplantıda olduğu için hemen kendim geldim. Beyin kanamasından dolayı ameliyat oldu ve uyutuluyor. Belinde kırıklar olduğu için ikinci bir ameliyata alacaklar. İnanılmaz derece üzgünüm. Kızım 10 gün önce Nevşehir'den Konya'ya geldi. Bu talihsiz bir kaza. Belki de milyonda bir olacak bir kaza o da benim başıma geldi'' diye konuştu.

Kızının tedavi gördüğü Konya Numune Hastanesinde gazetecilere açıklama yapan anne Yıldız Gürbüz, olaydan kısa süre önce telefonla görüştüklerini söyledi.

Kızının evde olduğunu belirten Gürbüz, şöyle konuştu:

"Kendisi 'Anne sabah okulum var, beni uyandır.' dedi. Zaten kendisiyle her gün konuşurum ve mutlaka okula gitmesi için uyandırırım. Bu üzücü olay yaşanınca kızımın telefonundan en büyük kızımı aramışlar. Daha sonra o da beni arayıp durumu anlattı. Hemen Tuğçe'nin telefonunu aradım. Telefonu emniyettekiler açtı, 'Şu an kızın hastanede, gelin.' dediler. Hemen hazırlanıp hastaneye geldim ve yoğun bakımda olan kızımı gösterdiler bana. Buradakiler sağ olsun bize yardımcı oldular."

"Risk taşıyor ve ikinci ameliyata alacaklar"

Olayla ilgili medyada asılsız haberlerin yer aldığını dile getiren anne Gürbüz, bu nedenle zor durumda olduklarını ifade etti.

Gürbüz, "Şu an Tuğçe, kanama nedeniyle beyin ameliyatı geçirdi, uyutuluyor. Belinde kırıklar mevcut. Risk taşıyor ve ikinci ameliyata alacaklar. Bir anne olarak inanılmaz derecede üzgünüm ve neler yaşadığımı kimse bilemez." şeklinde konuştu.

"Bu, talihsiz bir kaza"

Üç kız çocuğunun olduğunu belirten Gürbüz, "Benim çocuğum 10 gün önce Konya'ya geldi. Onu her zaman ziyaret ediyorum. Tuğçe'nin ne kadar iyi bir çocuk olduğunu çevresindekiler hep anlatıyordu bana. Bu, talihsiz bir kaza. Aslında belki milyonda bir olacak kazadır. O da benim çocuğumun başına geldi. Tartıştığı kişinin de öğretim görevlisi ve kızımın arkadaşı olduğunu biliyorum. Bu olabilir, kötü bir şey değil." diye konuştu.