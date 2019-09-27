İmamoğlu olmadan İstanbul depremini konuştular

İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde Türkiye Afet Müdahale Planı Toplantısı (TAMPT) yapıldı. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlık ederken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da toplantıya katıldı. Oktay'ın açıklamasının ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.

İMAMOĞLU ÇAĞRILMADI

Toplantıya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çağrılmaması dikkat çekti.

"CUMHURBAŞKANI İLE KONUŞACAĞIM"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Habertürk yayınında İstanbul'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin "Bizim acı bir faturaya gitmeden çok hızlı tedbirler almamız gerekiyor" demişti.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuşmak istediğini belirterek, "Oldukça riskli sayıda binası var İstanbul'un. Büyük işimiz var. Sayın Cumhurbaşkanı'yla depremi konuşacağımı söyledim pazartesi akşamı. Gerçekten depremi konuşmak istiyorum. Bir büyük deprem yaşadığında İstanbul'un on binlerce insan kaybından bahsediliyor. Yüz binlerce insanın evsiz kalmasından bahsediliyor" ifadesini kullanmıştı.

ERDOĞAN'A TOPLANMA ALANI YANITI

İmamoğlu, depremin ardından Erdoğan'ın "İstanbul’da AFAD’ın bırakın yüzlerce binlerceyi on binlerce ilan edilmiş toplanma alanı söz konusu" açıklamasına ise "Keşke ben de ‘On binlerce toplanma alanımız var’ diyebilseydim" yanıtını vermişti.