İstanbul Valiliği'nden İmamoğlu açıklaması

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, İstanbul'da dün meydana gelen deprem sonrasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığında bütün kurumların en üst düzeydeki temsilcilerinin iştirakleriyle bir değerlendirme toplantısı yapıldığı anımsatıldı. Yapılan bu toplantı sonrasında gece boyunca sürecek Afet Acil Durum Yönetim Merkezi faaliyetlerinin, sabah 10.00'da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün Hasdal Yerleşkesinde tekrar değerlendirilmesinin kararlaştırıldığı, bugünkü toplantı için tüm katılımcıların bizzat orada bilgilendirildiği ve davet edildiği belirtildi.

İMAMOĞLU: ARKADAŞLARIMIZ ORADA

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Lojistik Destekleme Merkezi’ni incelemesi sırasında sorulan Türkiye Afet Müdahale Planı Toplantısı’na davet alıp almadığını sorusu üzerine “Genel Sekreter Yardımcımız ve arkadaşlarımız orada” yanıtını verdi.

"CUMHURBAŞKANI İLE KONUŞACAĞIM"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Habertürk yayınında İstanbul'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin "Bizim acı bir faturaya gitmeden çok hızlı tedbirler almamız gerekiyor" demişti.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuşmak istediğini belirterek, "Oldukça riskli sayıda binası var İstanbul'un. Büyük işimiz var. Sayın Cumhurbaşkanı'yla depremi konuşacağımı söyledim pazartesi akşamı. Gerçekten depremi konuşmak istiyorum. Bir büyük deprem yaşadığında İstanbul'un on binlerce insan kaybından bahsediliyor. Yüz binlerce insanın evsiz kalmasından bahsediliyor" ifadesini kullanmıştı.

ERDOĞAN'A TOPLANMA ALANI YANITI

İmamoğlu, depremin ardından Erdoğan'ın "İstanbul’da AFAD’ın bırakın yüzlerce binlerceyi on binlerce ilan edilmiş toplanma alanı söz konusu" açıklamasına ise "Keşke ben de ‘On binlerce toplanma alanımız var’ diyebilseydim" yanıtını vermişti.