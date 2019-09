Can Yayınları’nın sahibi Can Öz'den iktidara Ekrem İmamoğlu uyarısı

İstanbul halkı yaşanan deprem sonrası korku ile hayatına devam ediyor Dün gerçekleşen 6 büyüklüğündeki deprem sonrası yetkililer, her gün defalarca açıklama yapıyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da süreci yakından takip ediyor ve halkı bilgilendirici açıklamalar yapıyor. Ancak birtakım medya kuruluşları İmamoğlu’nun açıklamalarını yayınlamıyor. Söz konusu durum özellikle sosyal medyada kullanıcıların tepkisini çekiyor.

Son olarak tepki gösterenlerden biri de Can Yayınları’nın sahibi Can Öz’dü. Can Öz, bir tweet atarak iktidara seslendi:

“İktidara sesleniyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’nu devre dışı bırakmaya çalışma oyununu erteleyin. Ölebiliriz, hepimiz ölebiliriz. Bunun ne demek olduğunun farkında mısınız?”