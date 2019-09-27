Oturma eyleminde 25'inci gün, 47 aile oldular

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan 21 yaşındaki oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra, partinin Diyarbakır binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP önünde oturma eylemine başladı.

AİLE SAYISI YÜKSELDİ

Oturma eylemini 25 gündür sürdüren ailelerin sayısı, İstanbul'da yaşayan İmmihan Nilifırka'nın, Ege Üniversitesi Gazetecilik Bölümü öğrencisiyken, 21 Mart 2015'te kaybolan ve terör örgütü PKK'nın kaçırdığını öne sürdüğü oğlu Mehmet için Diyarbakır'daki HDP binası önüne gelmesiyle 47'ye yükseldi. Oğlu kaybolduktan sonra fotoğrafını bir internet sitesinde gördüğünü anlatan İmmihan Nilifırka, "Üniversite son sınıf öğrencisiydi, başarılıydı, okulu bitirecekti. Kandırdılar, götürdüler; gidiş, o gidiş. Gittikten 2 ay sonra bir internet sitesinde fotoğrafını gördüm. Hepsi gençti, çoluk çocuktu, hepsini götürmüşler. Gece gündüz aklımda. Kapımız açık, gelsin. Ailecek perişanız, oğlumuzu özlüyoruz" dedi.

BAZI ANNELER FENALAŞTI

Öte yandan oturma eylemi yapan aileler, öğle saatlerinde HDP binasına girmeye çalışınca polis engel oldu. Bu sırada 24 yaşındaki kayıp kızı Ceylan Şeyma Tekin için eylemde olan Türkan Mutlu, sinir krizi geçirirken, annelerden Hatice Levent ve Fatma Bingöl de fenalaştı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Türkan Mutlu, ambulansla hastaneye götürüldü. Hatice Levent ve Fatma Bingöl'e ise ambulansta müdahale edildi. Annelerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

“ÇOCUĞUMU ALMADAN KALKMAYACAĞIM”

18 yaşındaki oğlu Mustafa için 3 Eylül Salı günü oturma eylemine başlayan ve çocuğunun HDP tarafından terör örgütü PKK'ya gönderildiğini iddia eden kanser hastası Ayşegül Biçer, "Sözde çocuklarımız çıkıp, konuşma yapmış. Demişler ki 'Ailelerimizi istemiyoruz, buradan kalksınlar.' Bir görüntü varsa izleyelim. İzlesek bile o görüntülere inanmayacağız. Çocuğumuzun kafasına silah dayayıp, bana karşı konuşturuyorlarsa o çocuk, beni istemese de o çocuğu almadan buradan kalkmayacağım. Yıl geçsin, hiç umurumda değil. Bu saatten sonra hiçbir şey umurumda değil. O çocuğu buradan istiyorum. Burası bana o çocuğu verecek" dedi.