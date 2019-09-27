İstanbul’da doğal afet toplanma alanları AVM veya iş merkezi oldu

İstanbul'da, gerçekleşen ve büyük paniğe neden olan 5,8 büyüklüğündeki deprem, toplanma alanlarını gündeme getirdi. 17 Ağustos 1999'da gerçekleşen büyük depremin ardından toplanma alanlarına alışveriş merkezleri yapılması ve yurttaşların olası bir büyük depremde nereye gideceklerini bilmemesi, hâlâ depremden ders alınmadığını gösteriyor.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 27 Eylül 2019 Cuma, 16:23

İstanbul'da afet toplanma alanı olarak belirlenen 493 bölgeden bugüne dek 416 tanesi, alışveriş merkezi, rezidans ve gökdelene, kentin hemen her yerindeki acil ulaşım yolları da otoparklara dönüştürülmüş durumda. Geriye kalan 77 afet toplanma alanı da, yurttaş tarafından ya bilinmiyor ya da herhangi bir afet halinde toplanmaya uygun değil. Zeytinburbu, Gaziosmanpaşa, Fatih gibi ilçelerde deprem sırasında toplanma alanı yok.

E-DEVLET'TEN ÖĞRENİLEBİLİYOR

Deprem konusunda bilgi toplamaya çalışan yurttaşlar e-devlet üzerinden afet zamanında acil toplanma alanlarını il, ilçe, mahalle ve sokak ismini girerek ev ve iş yerlerine en yakın toplanma alanlarının yerlerini öğrenebiliyorlar.

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