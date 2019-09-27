Sürücü kalp krizi geçirdi; hafriyat kamyonu durağa daldı: 2 ölü

Muğla'nın Milas ilçesinde bir hafriyat kamyonunu önce otobüs durağına daldı, ardından beton elektrik direği ile park halindeki bir otomobile çarptı. Devrilen direk nedeniyle caddedeki binalarda elektrik kesintisi yaşandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Durakta bekleyen yolculardan Seyhan Pınar, kamyonun altında kalarak, yaşamını yitirdi. Sağlık ekipleri, kamyon şoförü Mustafa Ateş'in direksiyon başında kalp krizi geçirdiğini belirledi. Ateş, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, hastaneye kaldırıldı. Ateş, burada doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.