İşte öğrencilerin içine girmediği fakülte binası

Silivri’de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul’daki hastanelerin durumu bir kez daha gündeme geldi. İstanbul’un en köklü hastanelerinden biri olan İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Diş Hekimliği Fakültesi’nde öğrencileri ve sağlık çalışanları, binalardaki hasar nedeniyle hem kendilerinin hem de hastaların can güvenliğinden endişe ettiklerini söylediler. İÜ Diş Hekimliği Fakültesi binasının fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan öğrenciler, deprem öncesinde binada çatlaklar oluşmaya başladığına ve sıvalarının döküldüğüne dikkat çekerek “Biz Çapa Diş Hekimliği öğrencileri ne yapacağımızı bile bilmez halde kısa süren bu depremde gerçek paniği yaşadık, bunun nedeni deprem olmasa bile kolonların, taşların düştüğü bir binada eğitim görmemizdir” tepkisi gösterdi ve yetkilileri göreve çağırdı.