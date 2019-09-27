Diyarbakır’da AKP önünde oturma eylemine valilik yasağı

Ağabeyi Ahmet K.’yı 26 Ağustos 2016'da Hakkari'nin Dağlıca bölgesindeki bir saldırıda yaşamını yitiren Yasin K., "Şehit yakınlarına için kamu kurumlarında ayrılan istihdam kadrosuna yerleştirilmediği" için, İsmail D. ve Fırat E. de önceki dönem Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne kayyım atanmasının ardından DİSKİ’de başladıkları işten 4 gün sonra çıkarılmaları ile ilgili AKP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapmak için Diyarbakır Valiliği’ne dilekçe ile başvurdu. Ancak valilik bu talebi reddederek izin vermedi.

Valilik, izin talebiyle yapılan başvuruya şu yanıtı verdi:

"İlimiz Yenişehir ilçesi Elazığ Bulvarı üzerinde bulunan AK Parti Diyarbakır İl Teşkilatı il binasında 'İşçi Kıyımları ve Duyarsızlık' konulu etkinlik düzenlemek istediğiniz bildirilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 68. Maddesinde siyasi partiler demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurları olarak belirtilmiş, Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunlarda siyasi partilerin faaliyetlerinin engellenmesi suç olarak tanımlanmış karşılığında yaptırımlar açıkça belirlenmiştir. Söz konusu etkinliğinizin siyasi parti binası önünde düzenlemek istediğinizden, siyasi parti binasına giriş-çıkışları ve siyasi partiye ait faaliyetleri doğrudan ya da dolaylı olarak engelleneceği ayrıca vatandaşların günlük yaşamını aşırı ve katlanılmaz ölçüde zora sokacağı, kamu düzenini zedeleyici görüntüleri topluma yansıtılarak karşıt gruplar arasında çatışma oluşturmaya dönük provokatif olaylara sebebiyet verilebileceği ve önü alınamaz menfur olaylara neden olabileceği, terör örgütüne muzahir grup ve şahıslarca etkinliğe müdahil olunarak amacından saptırılmaya, terör örgütlerinin propagandasına dönüştürülmeye çalışabileceği değerlendirilmiştir."

Sputnik'in haberine göre, valilik, ayrıca kent genelinde 18 Eylül ile 2 Ekim tarihleri arasında her türlü eylem ve etkinliğin valilikçe yasaklandığı, eylemin yapılması durumunda eyleme müdahale edileceği, sorumlular hakkında adli ve idari işlemlerin yapılacağını ifade etti.