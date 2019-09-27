CHP'nin Suriye yönetiminden konuklarına bakanlıktan vize vetosu

Gazeteci Muharrem Sarıkaya, bugün Tarabya’da yapılacak olan Suriye Konferansı’nda Suriye’den gelecek bazı konuklara vize verilmediğini kaydetti. Habertürk’teki köşe yazısında PYD/PKK’yi temsilen herhangi bir davetlinin toplantıya katılmayacağını belirten Sarıkaya, “Şam yönetiminden bazı isimlerin gelmesi üzerinde uzlaşı sağlanmış, gelecek olanların vize sorunları da Dışişleri Bakanlığı üzerinden çözülmüştü. Toplantıya bir gün kala öğrendim ki Enformasyon Bakan Yardımcılığı da yapan, al-Wehda Basın Vakfı’nın Başkanı olan Khalaf El Maftah da gelmekten vazgeçmiş ve Çin’e gitmiş” dedi.

Maftah’ın yerine Baas Partisi’nin iki yeni isim önerdiğini kaydeden Sarıkaya yazısında, “Bunlardan biri geçmişte Türkiye’de gazeteci ve diplomat olarak çalışmış bir isim. Ancak Dışişleri Bakanlığı bu iki yeni ismin gelmesine olumlu bakmamış ve vizeleri için onay vermemiş, yani veto etmiş. Onların yerine yeni birini de Baas Partisi yani Şam önermekten vazgeçmiş. Bu gelişmeler Ortadoğu sahasında her şeyin eskisi gibi yürüdüğünü gösteriyor” ifadelerini kullandı.