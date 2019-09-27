Operadaki hayalet!

Sayıştay’ın Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğü’nün her yıl düzenlediği Uluslararası Aspendos ile Bodrum Opera ve Bale festivallerinde bir skandalı ortaya çıkardı.

Sayıştay’ın DOB Genel Müdürlüğü’ne ilişkin hazırladığı 2018 yılı raporunda, her yıl dünyaca ünlü opera sanatçılarının katıldığı Uluslararası Aspendos Festivali ile Bodrum Festivali’ni mercek altına aldı. Festivallerin gişe gelirlerinin kurum hesabına aktarılmasında aksamalar olduğunu tespit eden Sayıştay, şu tespitlere yer verdi: “Bilet gelirlerinin toplanmasında ve paranın saymanlık hesaplarına aktarılmasında yazılı kuralların olmaması nedeni ile tüm inisiyatif bilet satış sorumlularına bırakılmaktadır. Ayrıca festivallerde ne kadar bilet satıldığını, bilet satış gelirlerinin zamanında ve tam olarak kurum hesaplarına aktarılmasını denetleyen bir birim bulunmamaktadır.”

5 YIL SONRA AKTARILMIŞ

“2014 yılında düzenlenen Uluslararası Aspendos Opera Festivali’ne ait gelirlerin bir kısmının ancak 2018’de tahsil edilebildiğine” ilişkin çarpıcı tespitte bulunulan Sayıştay raporunda, “Bilet satış sorumlusu tarafından bilet gelirlerinin en geç hangi tarihte kurum hesabına yatırılacağını belirten, festival bitiminde hasılatı ve tahsil edilmeyen gelirleri gösteren raporların Kuruma sunulmasını düzenleyen ve bu raporları takip edecek birimi belirten festivallerle ilgili bir mevzuat veya Genel Müdürlük Yönergesi bulunmamaktadır” denildi.

Sayıştay kurumun bilet gelirleri ile ilgili şu tespitlerde de bulundu:

“Antalya DOB Müdürlüğü’nün nakit bilet satış gelirlerinin kurum hesabına düzenli yatırılması ile ilgili prosedür olmadığından; ayrıca Antalya DOB Müdürlüğü’nde vezne de olmadığı için Biletiva programı kullanılarak gişeden nakit satılan biletlerin gelirleri, gişe memurları tarafından kurum hesabına ertesi iş günü yerine belirsiz aralıklarla yatırılmıştır. Ankara DOB Müdürlüğü’nün bilet satış gişesi kapalı olmasına rağmen, nakit bakiye olmadığı halde bilet satış programı 3 bin 845 TL bakiye göstermektedir. Bu tutarın genel müdürlüğün turne veya festivallerine ait olup olmadığı ve nedeni tespit edilememiştir. Durum bilet satış gelirlerini etkilemektedir. İstanbul DOB Müdürlüğü’nün belediyelere ait Kadıköy Süreyya ve Beşiktaş Fulya sahnelerinde gerçekleşen temsillerin gişe bilet satışları belediye personeli tarafından yapılmakta, nakit bilet satış gelirlerinin Opera’nın banka hesaplarına takip eden iş gününde yatırılmasına ilişkin yazılı prosedür bulunmamaktadır.”