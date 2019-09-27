21 yaşındaki Melike, eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü



İddiaya göre, Adana’nın Kozan ilçesinde, eşi Sezer Ç.'den kaçmaya çalışan Melike Ç. (21), kendini sokağa attı. Yaklaşık 20 metre evden uzaklaşan kadın, elektrikli bisikletle peşinden gelen Sezer Ç. tarafından bıçaklandı.

Melike Ç, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücudunda 4 bıçak yarası bulunan genç kadın yaşamını yitirdi.

3 yaşında bir kız çocuğu annesi olan Melike Ç’nin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Olay yerinde aracını bırakıp yaya olarak kaçan Sezer Ç, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.