Meteoroloji'den 20 kente flaş uyarı!

Meteorolojiden edinilen son bilgilere göre Karadeniz'in kıyı şeridi ile Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Sakarya, Karabük ve Tokat çevreleri ile Van’ın kuzey kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor.

Rize ve Artvin'de yağışın şiddetli olabileceği belirtiliyor. Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek ancak hava sıcaklığı kuzeydoğu kesimlerde biraz azalacak.

RİZE VE ARTVİN'DE KUVVETLİ YAĞIŞ

Yağışların; Giresun ve Trabzon çevreleri ile Artvin’in iç kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2),Rize ile Artvin’in kıyı ilçelerinde yerel olmak üzere çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100kg/m2) olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU'DA RÜZGARIN HIZI 70 KM

Rüzgarın; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu ve Sinop'un kıyı kesimlerinde batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa),Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI KUZEY DOĞU'DA DÜŞÜYOR

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmara bölgesindeki hava sıcaklığında önemli değişiklik olmayacak.

Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilen bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

Bölgede Sakarya çevrelerinde hafif sağanak beklenirken rüzgar, doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.