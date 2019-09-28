Dizilerde yine kan gövdeyi götürdü

İkinci karne; TV’lerde yayımlanan diziler arasında rastgele seçim yapılarak belirlenen 8 farklı yapımınn birer bölümü izlenerek hazırlandı. Daha önce hazırlanan rapordaki 7 diziye tekrar yer verilirken, yeni başlayan bir dizi de rapora eklendi. Raporda; Sen Anlat Karadeniz (56. Bölüm, ATV), Kuzgun (17. Bölüm, Star TV), Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (140. Bölüm, ATV), Çukur (68. Bölüm, Show TV), Hercai (13. Bölüm, ATV), Kardeş Çocukları (18. Bölüm, Star TV), Bir Zamanlar Çukurova (36. Bölüm, ATV) ve Çocuk (1. Bölüm, Star TV) dizilerine yer verildi. 8 farklı diziden rastgele belirlenen birer bölüme yönelik yaptığı incelemede; 300 kere silah, 31 kere genel şiddet, 14 kere kadına şiddet, 149 kere bağırma, 122 kere de ölüm tehditi sahnelerinin olduğunu belirlirken, 8 dizinin birer bölümünde toplam 35 kişinin de öldürüldüğü sahneye yer verildiğini belirledi.

‘Yasaklayarak çözülmez’

CHP’li Taşcıer, kadına şiddet ve cinayetlerin etmenlerinden birinin de TV’lerden taşan şiddet olduğunu belirterek, “Düzenli olarak TV izleyen biri, nasıl insan öldürülür, en ince ayrıntısına kadar görüyor” diye konuştu. Taşcıer, dizilerdeki şiddet sahnelerinin saat 21.00’den önce gösterildiğine de dikkat çekerek, “Kişilerin istediği içeriğe ulaşmaya hakkı vardır. Dizi yapımcı ve senaristleri mutlaka pedagoglar, psikologlar ve sosyologlar ile birlikte çalışmalı ve yapımlarında gösterilenlerin toplumda ve bireylerde yaratacağı etkileri düşünerek hareket etmelidir” görüşünü dile getirdi. l