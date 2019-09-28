Yıldırım düşmesiyle yaralan genç, hayata tutunamadı

Olay, 14 Eylül'de Altınekin ilçesinde meydana geldi. Bir akrabalarının düğünü için ilçe merkezine gelen Mehmet Çuhadar, düğün salonu yakınlarında bulunan bir halı sahada top oynamaya başladı. Bu sırada üzerine yıldırım düşen Çuhadar ağır yaralandı. Arkadaşlarının ihbarı ile olay yerine gelen ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çuhadar yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Mehmet Çuhadar tüm müdahalelere rağmen 14 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Çuhadar’ın cenazesi, bu sabah ilçeye bağlı Soyhan Mahallesi’nde toprağa verildi.