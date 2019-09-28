Yüzlerce inşaat durdurulmuştu! Yıkım kararı geldi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklaması şöyle;

"(Bodrum'daki villa, rezidans ve otel inşaatlarındaki kaçak yapılar) Biz geldiğimizde 108 bağımsız bölüm vardı. 54 bağımsız bölüm yıkılacak. Doğal yapıya zarar veren, bölgeye zarar veren, kaçak ne varsa hepsi kaldırılacak. Bunların hepsinin tespiti yapıldı. Yüklenici firmaya bildirildi. Onlar da sırayla bu tespitler doğrultusunda hem kaçak yapıların yıkılmasını hem de deniz dolgusu, hafriyat dolgusu, izinsiz iskele alanları gibi yapıların yıkımlarını gerçekleştirecek."

Yıkım işleminin birkaç ay içerisinde tamamlanacağını anlatan Kurum, Gümbet Mahallesi'ndeki kaçak yapıları olduğu tespit edilen otel projesinde de incelemelerde bulundu.