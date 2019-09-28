Antalya'dan İzmir'e hareket ediyordu! Krizi tuttu, otobüs rota değiştirdi

Antalya'dan İzmir'e yolcu taşıyan özel bir firmaya ait otobüse yolcu olarak binen ve psikolojik sorunu olan bir yolcu, krizi tutunca ortalığı birbirine kattı. Yola çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince tedavi için hastaneye kaldırılmayı da kabul etmeyen kyolcu etrafa saldırmaya başlayınca otobüs polis nezaretinde rota değiştirdi. Nazilli Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne gelen otobüsteki yolcu uzun uğraşlar sonucu otobüsten inmesi ikna edilip tedaviye alındı.

Edinilen bilgiye göre; önceki gece Antalya'dan kalkıp İzmir'e gitmek üzere yolcularını alarak sefere başlayan yolcu otobüsündeki yolculardan biri Nazilli yakınlarında fenalaşmaya başladı. Kadın yolcunun muavin ve yolculara saldırmaya başlaması üzerine, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen B.K. isimli kadının sakinleştirilmesi için 112 Acil Servis arandı. Sağa çekip 112 Acil Servis'i bekleyen otobüse gelen sağlık ekipleri B.K. isimli kadını ilk müdahalede bulunup hastaneye kaldırmak istedi.