Yardıma muhtaç insanlara tarihi geçmiş ürün verdiler!

Kocaeli’de yer alan Dilovası Sosyal Etki Merkezi’nde yardıma muhtaç kimseler için çeşitli yiyecekler toplandı. Merkezde toplanan ve vatandaşlara ücretsiz dağıtılan ürünlerin son kullanma tarihinin geçtiğini tespit eden CHP’li Meclis Üyesi İnci Aydemir, “Meclis toplantısında uyardık. Bu insanlar yardıma muhtaç diye yapılan muameleyi hak etmiyor” dedi.

Sözcü gazetesinden Uğur Enç'in haberine göre; Kocaeli'de Gebze Ticaret Odası, Ford Otosan ve Gıda Kurtarma Derneği'nin işbirliğinde hazırlanan “Gıdanı Kurtar” manifestosu ile toplanan yiyeceklerin ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılması kararı alındı.Bu kapsamda Dilovası'nda Sosyal Etki Merkezi kuruldu.

“16 EYLÜL TARİHLİ ÜRÜNLER DURUYOR”

CHP Dilovası Belediyesi Meclis Üyesi İnci Aydemir söz konusu merkezde yaptığı incelemelerde son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin vatandaşa ulaştırıldığını tespit etti. 26 Eylül'de merkeze giderek incelemelerde bulunan Aydemir 16 Eylül tarihli ürünlerin raflarda durduğunu belirledi.Son kullanma tarihi 24 Eylül olan donmuş köftede Aydemir'in tespitlerinde yer aldı.

“MERKEZİ MÜŞTERİ GİBİ DENETLEDİM”

Merkezi inceleyen Aydemir, “Gebze Ticaret Odası'nın ilçemize kazandırdığı estetiği binanın alt katında bulunan Sosyal Etki Merkezi'ne müşteri gibi gidip hem çevre denetmeni olmam hem de belediye meclis üyeliğinin bana vermiş olduğu sorumluluktan dolayı birtakım incelemelerde bulundum. İhtiyaç sahiplerine karşılıksız yardım etmek olan gıda bölümünde tarihi geçmiş ürünlere rastladım” dedi.

“TÜKETİCİYE ZARAR VERİR”

Konuyu meclis gündemine de taşıyan Aydemir, “Bu insanlar yardıma muhtaç diye yapılan muameleyi hak etmiyor Buradan Gebze Ticaret Odası Başkanımız sayın Nail Çiller'e yardımseverliğinden dolayı teşekkür ettiğimizi belirtiriz. Ancak o merkezde yeterli denetimlerin olmadığını tarihi geçmiş olan gıdaların tüketicinin sağlına zarar vereceğini belirtir, denetimlerin yetkili birimler tarafından yapılması gerektiğini talep eder, kamuoyuna saygılarımı sunarım” şeklinde konuştu.