Mucize Doktor, Diriliş Ertuğrul'u tahtından etti!

Yayınlandığı ilk günden beri izleyicilerin kalbine dokunan Mucize Doktor rekora doymuyor. The Good Doctor uyarlamasıyla bir anda tüm Türkiye'nin gündemine oturan Mucize Doktor, 3. bölümüyle de izleyenlerini ekran başına kilitledi. Öyle ki dizinin Perşembe günü yayınlanan 3. bölümü, kırılması zor bir rekora adını yazdırdı.

Mucize Doktor, yayınlanan son bölümüyle AB'de 46.35 share, ABC1'de ise 42.79 share alarak TNS sisteminde ölçülen diziler arasındaki en yüksek share rekorunun yeni sahibi oldu.

Rekorun önceki sahibi 20 Aralık 2017'de yayınlanan 99. bölümüyle AB'de 43.28, ABC1'de 40.40 share alan 'Diriliş: Ertuğrul'du.

Yapımcılığını MF Yapım'ın üstlendiği, başrollerini Taner Ölmez, Onur Tuna, Reha Özcan, Sinem Ünsal, Hazal Türesan, Özge Özder ve Murat Aygen'in paylaştığı yapım, yeni bölümleriyle her Perşembe 20.00'de Fox TV'de yayınlanıyor.