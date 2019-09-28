Cumhuriyet Pazar’da bu hafta...

Greenpeace okyanus elçisi Belçim Bilgin’le iklim krizini konuştuk. Bilgin, harekete geçme çağrısı yapıyor. “Doğa ananın yardımımıza ihtiyacı var, çok acil. Çok yıprattık, çok hırpaladık onu. İklim krizine karşı mücadele etmezsek 12 yıl sonra başka bir dünyada yaşamaya başlayacağız" diyor.

Arif Kızılyalın, geçen hafta Mustafa V. Koç Spor Ödülü’nü alan pentatlon dünya rekorunun sahibi İlke Özyüksel'i yazdı. Özyüksel'in mücadelesi dünyaya gelir gelmez başlamış... Sporla yeni bir yaşama kavuşmuş...

Mehmet Kızmaz, Paris’te sürgünde olan İranlı oyuncu Zahra Amir Ebrahimi ile İstanbul’da buluştu. Ebrahimi, çekimlerini Türkiye’de yapmayı planladığı filmi için destek istiyor.

Gazme Akdemir, ikinci romanını okurlarıyla buluşturan Ege ile hem müzik hem de yazına dair keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

Merve Saatçi’den, soğuk algınlığından korunma yöntemleri...

Erdal Atabek’ten, kaygı...

Mustafa Kemal Erdemol’dan Cervantes...

Elçin Poyrazlar’dan polisiyeci James Ellroy notları...

Enver Aysever'in Kurşunkalem’inde aydın kime denir sorusunun yanıtı...

Figen Atalay, Serhan Yedig, Öznur Oğraş Çolak, Alper İzbul, Deniz Yavaşoğulları ile Pati Günlükleri ve Zırmanşet’in çizeri Zafer Temoçin...

Cumhuriyet Pazar bu hafta da dop dolu...

Belçim Bilgin'in fotoğrafı, Arstphere fotoğrafçısı Ralph Wenig tarafından 7000 Magazine için çekildi.