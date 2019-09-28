CHP’li Utku Çakırözer, Bilecik tren kazasına ilişkin vahim iddiaları açıkladı

Kazanın meydana geldiği tünelde yapımı tamamlanmadan hizmete açıldığını aktaran Çakırözer, “Kazanın meydana geldiği tünel içerisinde hızlı trenlerin kullanmaması gereken bir viraj ve viraj içerisinde bir yol değiştirme hattı var. Ayrıca bu tünel içerisinde daha önce yapılan inşaat çalışmalarında tünelin göçtüğü ve bir iş makinasının bu tünel içerisinde kaldığı daha sonra çalışmaların durdurulduğu bilinmekte. Görüyoruz ki bu hat alt yapısı güvenli hale getirilmeden hizmete açılmış. Yol yaptık, tren hattı yaptık demek uğruna tamamlanmayan ve yeterli güvenlik önlemleri alınmayan hatlarda görev yapan bu makinistler bile bile mi ölüme gönderilmiştir. Artık yeter rant uğruna insanların hayatları tehlikeye atılmamalıdır” dedi.

KAMUOYU İLE PAYLAŞTI, MECLİS’E TAŞIDI

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde inşaatı devam eden bir tünel içinde kılavuz trenin raydan çıkması sonucu Eskişehirli makinistler Sedat Yurtsever ile Recep Tunaboylu yaşamlarını yitirdi. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer kazanın ardındaki vahim iddiaları kamuoyu ile paylaşarak, Meclis gündemine taşıdı.

TÜM ESKİŞEHİR’İ YASA BOĞDU

Bozüyük’teki tren kazasında yaşamını yitiren makinistler tüm Eskişehir’i yasa boğduğunu aktaran Çakırözer, “İki makiniste deneyimli insanlar. Kazanın ardından ahim iddialar ortaya atıldı. Eskişehirli makinistlerin arkadaşları, meslektaşları ve demiryolcular ile konuştuğumuzda hiç kimse bu insanların hata yapmalarına ihmal vermiyor. Anı yol üzerinde bir ay öncesinde de kılavuz üzerindeki sistemlerin devreye girmediği ve yaşanan sıkıntılarına ilişkin uyarılarda bulunduğu söyleniyor. Buna rağmen hiçbir şey yapılmaması çok vahim. Bu iddialar derhal ortaya çıkarılmalı ve kamuoyu aydınlatılmalı” dedi.

VAHİM İDDİALARI SIRADI

Hızlı tren hattı üzerindeki çalışmaların tamamlanmadan sefere başlandığını aktaran Çakırözer kazaya ilişkin vahim iddiaları şöyle sıraladı:

Konvansiyonel hat üzerinden ulaşım sağlanıyor: Kazanın meydana geldiği tünel arazi yapısı itibariyle göçüklerin oluştuğu, bundan dolayı tünelin tamamının açılamadığı ve bay pas hattı yapılarak konvansiyonel hat üzerinden bağlantı yapıldığı bilinmektedir. Hızlı tren seferlerinin yapıldığı hatların viraj olmaması gerektiği, üzerinde konvensiyonel bir hat bulunmaması gerektiği herkes tarafından bilinmekte. Ama yol yaptık, tren hatların uzattık demek için bu yollar vahim koşullara rağmen hizmete açıldı. Eğer bu virajın bulunduğu bölgeye hat konuluyorsa hızlı trenlerin de çalıştırılmaması gerekiyor.

İnşaat çalışmaları üzerinde seferler yapılıyor: Eskişehir –İstanbul tren hattı seferleri 25 Temmuz 2014 yılında tam olarak bitirilmeden başlandı. Bu hat üzerinde yapılan seferler o tarihten itibaren yollar tamamlanmadığı için eski hatlar üzerinde, kullanılmaması gereken yollarda yapıldı. Kazanın meydana geldiği alan üzerinde de hızlı tren tüneli bitmediği için yolu eski hattan verdiler. Bu yol üzerinde inşaat hala devam ediyor. Tünelin içinde yeni hattan eski hatta bir geçiş var. Geçiş kısmında keskin bir viraj var. Orada hız değişikliği var. Hızın düşürülmesi gerekiyor.

Avrupa Tren Kontrol Sistemi devreye girmemiş: Trenler üzerinde kontrolü sağlayan ERTM sistemi bulunmakta. Bu sistem yoldaki tüm bilgileri lokomotif üzerinde taşıyor ve nerende kaç km hızla geçeceği konusunda makiniste uyarı yapıyor. ERTM sistemi amacı makinistin olası hatasını ortadan kaldırmak için kurulmuştur. Biz hızlı tren çalıştırıyoruz diyoruz ama farklı farklı sistemler kullanıyoruz. Eğer makinist o süre içinde hızı düşürmezse bu sistem otomatik devreye giriyor. Ama buradaki sistem o an çalışmıyor, devreye girmiyor.

Makinistler tarafından uyarıda bulunulmuş: Daha önce bu yolda sefere çıkan makinistlerin ERTM Sisteminin çalışmadığına ilişkin uyarılarda bulunduğu, sistemin gerekli zamanlarda devreye girmediğini söyledikleri bilinmekte.

Hızlı tren güzergahında birden fazla sistem kullanılmakta: Bu Eskişehir- İstanbul hızlı tren hakkı üzerinde Eskişehir’den çıkışta ERTM sistemi kullanılırken, Eskişehir’den sonra CTC sistemi kullanılmakta. Aynı güzergah üzerinde İzmit’ten sonra ise TMİ denilen bir sistem var.

Hızlı tren seferlerinin koşulu tek sistem o da yok: Yani Eskişehir’den İstanbul’a gidene kadar 3 ayrı sistem var. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Hızlı tren kullanmanın koşulu tek sistemle çalıştırılmasıdır. Düşününki arabanızla şehirler arası yolculuk yapıyorsunuz ama bazı yollar patika, bazı yollar köy yolu, bazı yollarda asfalt var. Böyle bir şey olması mümkün mü?

RANT İÇİN İNSANLARIN HAYATLARI TEHLİKEYE ATILMAMALI

İktidarın özellikle seçim zamanlarına yakın tarihlerde şov amaçlı rant uğruna bitmeyen yolları açtığını aktaran Çakırözer, “Ankara-İstanbul hızlı tren hattı üzerinde de tam olarak bu gerçekleşmiştir. İktidar hızlı teren güzergahı üzerinde gerekli olan tüm çalışmaları bitirmeden seferleri başlatmıştır. Artık bunlara son verilmelidir. Rant uğruna insanların hayatı tehlikeye atılmamalıdır” dedi.

KONTROLLER NE SIKLIKTA YAPILIYOR?

Çakırözer iddiaları Meclis gündemine taşıyarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan’ın yanıtlaması talebiyle soru önergesi verdi.

Çakırözer Bakan Cahit’ten şu sorulara yanıt istedi: “Kazanın meydana geldiği yol ve lokomotifte Avrupa Tren Kontrol Sistemi bulunmakta mıdır? Kaza anında bu sistemin devreye girmediği doğru mudur? Ankara – İstanbul hızlı tren hattı üzerinde kontroller ne sıklıkta yapılmaktadır. Hızlı tren güzergahının bazı bölümlerinde inşaat çalışmaları yapıldığı halde neden bu yollar kullanılmaktadır? Yol kontrol amacıyla önden gönderilen kılavuz lokomotifin dönmesinden sonra, içinde yolcularla birlikte sefere başlayan yolcu trenlerinde de böyle risklerin devam ediyor olması bizleri başka kazaların beklediğinin göstergesi midir ?”