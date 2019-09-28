İstanbul’da 314 artçı deprem yaşandı

İstanbul’da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD verilerine göre artçı depremlerin sayısı 314’e ulaştı.
İHA
Yayınlanma tarihi: 28 Eylül 2019 Cumartesi, 15:30


İstanbul’da 26 Eylül Perşembe günü 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, deprem sonrası yaşanan artçı depremlerin sayısı 314’e ulaştı.

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