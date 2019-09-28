Bakan Kurum'dan toplanma alanı açıklaması: 10 bin alan var

Bodrum’da, imar barışına son başvuru tarihi olan 31 Aralık 2018’den sonra inşa edilmesine rağmen önce yapılmış gibi gösterilen, imar planı ve ruhsata aykırı yapıların inşa edildiğini belirten Kurum, “Örneğin turizm tesisi olarak yapıldığı bildirilen bazı yapılar konut olarak kullanılıyor” dedi.

’21 BİN KAÇAK YAPI YIKILACAK’

Tüm sahil kesiminde inceleme yaptıklarını söyleyen Kurum, Muğla’nın aralarında Dalaman, Fethiye ve Marmaris’in de bulunduğu dokuz ilçesinde denetimlerin sürdüğünü söyledi. 21 bin kaçak yapı tespit edildiğini söyleyen Kurum, “Bunların 8 bini sahil kesiminde yer alıyor. Bize emanet güzelliklerin korunarak gelecek kuşaklara aktarılması için çalışacağız” dedi. Kurum bu 21 bin yapının yıkılacağının altını çizdi.

‘İSTANBUL'DA 20 BİNA AĞIR 58 BİNA AZ HASARLI’

Kurum, İstanbul’daki deprem sonrasında hasar gören binalarla ilgili bir soru üzerine ise 2 bin 800 ihbar yapıldığını, 20 binanın ağır hasarlı, 58 binanın az hasarlı olduğunu söyledi. Hasar tespit edildiği için eğitime ara verilen 14 okuldaki incelemelerin sürdüğünün altını çizen Kurum, “Hafta sonu inceleme tamamlanacak. Yarın son durumu açıklayacağız” dedi.

'İMAMOĞLU'NUN TOPLANMA ALANLARI AÇIKLAMASINA YANIT

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'daki toplanma alanlarına ilişkin yaptığı açıklamaya yanıt veren Bakan Kurum, "Dün cumhurbaşkanı Yardımcımız toplanma alanlarına ilişkin açıklamalarda bulundular. Açıkçası dünkü toplantıya da biz kendilerini davet ettik. Gelselerdi oralardaki toplanma alanlarının yerini ve sayısını görürlerdi. Toplamda 10 bin toplanma alanımız var. Güncellenmeye devam ediyor bu sayılar. 81 ilde millet bahçesi var. İllerin dışında ilçelere kadar bu projemiz var. Bu proje aynı zamanda depremde toplanma alanlarıdır. Stadyumlarımız, okul bahçeleri, birçok kamu kuruluşu binası depremde toplanma alanıdır" dedi.