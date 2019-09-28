İBB binasına saldırı sonrası güvenlik önlemi!

Dün, 27 yaşındaki İbrahim A. , İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’yla görüşmek istediğini belirterek başkanlık binasına girmek istemişti. Güvenlik görevlilerinin izin vermemesi üzerine dışarıya çıkan İbrahim A. Başkanlık binasının önünde bulunan ve 15 Temmuz Şehitleri'nin anmak için konulan dev pano ile binanın duvarı arasındaki boşluktan tırmanarak içeriye girmeye çalışmıştı. Elinde jilet bulunan İbrahim