Hakkari'den acı haber

Hakkari'de geçtiğimiz gün, taşımalı eğitim gören öğrencileri Toklu mezrasına taşıyan minibüs, takla atarak uçurumdan yuvarlanmıştı. Kazada, kardeşlerden 8'inci sınıf öğrencisi Zilan, 6'ncı sınıf öğrencisi Sümeyye, lise 2'nci sınıf öğrencisi Agit Tekin, sürücü ve 2 öğrenci yaralanmıştı.

Kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitiren Sümeyye (12) ve ablası Zilan (14), dün akşam saatlerinde gözyaşları içinde toprağa verilmişti. Acılı aile cenaze töreninde de, oğulları lise öğrencisi Agit Tekin'in (15) de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği haberini almıştı. Agit de, bugün sabah saatlerinde kız kardeşlerinin yanına toprağa verilmişti.

11 YAŞINDAKİ ELİF DE YAŞAMINI YİTİRDİ

Yaralılardan durumu ağır olan Elif Sevcan (11) da tedavi gördüğü hastanede bugün yaşamını yitirdi.