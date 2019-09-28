Demokrasi Nöbeti 41. gününde

Diyarbakır’da yapılan Demokrasi Nöbeti, belediyenin karşısında bulunan Lise Caddesi’nde gerçekleştirildi. Burada konuşan Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Sinan Adıyaman, sağlıklı bir yaşamın toplumsal barış ve özgürlükle mümkün olacağını belirterek “Sağlık sadece hastalık, halsizlik hali değildir. Sağlık kişinin fiziksel, psikolojik ve sosyal iyilik halidir. Ayrıca, bu sağlık hali barış, demokrasi, adalet olmadan özgürlük olmadan gerçekleşemez” dedi.

Van’da yapılan eylemde konuşan HDP Muş Milletvekili Mensur Işık ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 31 Mart yerel seçimlerden önce HDP’nin kazanacağı belediyelere “Kazanırlarsa dahi kayyım atayacağız” sözlerini anımsatarak “Son yıllarda valiler bir siyasal partinin çalışanı gibi davranıyorlar. Türkiye’deki tüm çevrelerin bu kayyım kararına tepki vermesi gerekiyor. Belediyelere kayyım atayan AKP, tarihin çöp sepetine gidecek. Tıpkı 90’lardaki zihniyetler gibi AKP de gidecek” diye konuştu.