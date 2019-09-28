Asıl aktörlerin konuşulmadığı bir konferans

Ülkenin en büyük ana muhalefet partisi CHP’nin, dokuz yıldır gündemimizi işgal eden son derece yakıcı bir sorun olan Suriye krizi konusunda konferans düzenlemesi elbette takdire değer. Abartılı bulunmazsa “Suriye’de Barışa Açılan Kapı - Uluslararası Suriye Konferansı”nın CHP’nin Adalet Yürüyüşü’nden bu yana, çok gecikmeli de olsa, yaptığı en önemli ikinci etkinlik olduğunu söyleyebilirim.

Kişisel olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Suriye’deki bütün aktörleri davet edeceğiz. Cenevre benzeri bir toplantı hedefliyoruz” demesinden ötürü beklentim bir hayli büyüktü. Ancak ciddi bir hayal kırıklığı yaşadığımı saklayamam. Çünkü, hazırlıkları uzun zaman önce başlayan konferansta ne sayın Kılıçdaroğlu’nun dediği gibi “bütün aktörler”, ne de AKP iktidarını, “uygulamaya zorlayacak” alternatif öneriler vardı. Elbette her defasında duymak iyidir ama söylenen yeni bir fikir, öneri ya da tespit yoktu konferansta.

MÜLTECİ KONULU TOPLANTI

Konferans, Suriye sorununun Türkiye’ye yansımaları üzerine oturtuldu sadece. Dolayısıyla mülteci sorunu ağırlıklı bir toplantıya dönüştü etkinlik. “Başka ne olmalıydı” denebilir elbette ama, Astana, Cenevre ya da Soçi benzeri bir toplantı olmasa da bu önemli buluşmada da uluslararası aktörlerin krizdeki rolü mutlaka vurgulanmalıydı. ABD’siz, antiemperyalizmsiz bir toplantı oldu konferans, dördüncü paneli saymazsak. Bu panelde söz alan konuşmacıların özellikle ikisi, önceki oturumlara da atıfta bulunarak bölgeye emperyal müdahalenin yeterince anlatılmadığına dikkat çektiler. Ama hepsi bu.

Konferansta ciddi bir tehlikeye dikkat çekildi. Bir endişeye, yani ‘göç akını’ beklentisi üzerine kurulmuş bir belirlemeydi bu. Özellikle İdlib krizi çözülmezse Türkiye’ye 2 milyon kişinin geleceği ileri sürüldü. Bu tehlikenin bertaraf edilmesinin Suriye yönetimi ile işbirliği yaparak mümkün olduğu belirtildi. Belki de konferansın en önemli sonucu, katılımcıların çoğunun bu yönde görüş belirtmeleriydi. Fırat’ın Doğusu’na ilişkin gelişmelerin de Suriye yönetimi ile işbirliği ile aşılabileceğinin altı çizildi ki “askeri çözüm”ün gündeme geldiği şu dönemde, iktidara yönelik bir uyarı olarak da anlaşılmalıdır bu. İki ülke arasındaki işbirliği olanağının artmasına yol açan gelişmenin Esad’ın BM’ye Demokratik Suriye Güçleri’ni (DSG) “terörist” olarak şikâyet etmesi olduğu da belirtildi. İki ülkenin bir araya gelmesiyle güvenli bölge sorununun çözüleceği de anımsatıldı. Konferans bunların yüksek seste dile getirilmesi açısından yararlı oldu elbette.

AB BİLDİĞİNİZ GİBİ

AB adına dile getirilen görüş de yeni değildi. Bu kurumun, sorunun yaratıcısı olan uluslararası aktörlerle krizlerin çözülebileceği dayatması artık bıktırıcı bir hal aldı. Bunu bir kez daha dinledik. ABD’nin çözüme hiçbir katkısı olmayan görüşü de konferansta anımsatıldı. ABD’nin Türkiye’ye, Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) Kürt ağırlıklı bir yapı olmadığı, neredeyse yüzde 60’ının Araplardan oluştuğu konusundaki ısrarı bir kez daha dillendirildi. DSG içinde Süryani, Ezidi, Türkmen unsurların da olduğu anlatıldı. Bu konuda görüş belirten konuşmacının elinde sopası eksikti adeta. Tipik Amerikancı üstten bakışı.

Görüşlerine katılalım ya da katılmayalım, konferansta sorunun en önemli taraflarından biri olan Suriye Kürtlerini temsilen birinin yer alması yararlı olacaktı. Birinci elden belki farklı görüşler duyabilirdik bu konuya ilişkin. Suriye yönetiminden kimsenin olmayışı da büyük eksiklikti ki, bu CHP’nin eksikliği değil.

CHP’yi, ilk kez bu çapta bir etkinliği hayata geçirerek konuya ciddi bir müdahale de bulunduğu için elbette takdir etmeli ancak konferansın beklentilere yanıt vermeyen “teknik bir toplantı” olduğu gerçeği de kabul edilmeli.