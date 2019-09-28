Şam’dan Fırat’ın doğusuna üs yanıtı

Ankara-Washington hattında Suriye’nin kuzeyinde kurulması planlanan “güvenli bölge”ye ilişkin temaslar sürerken Şam yönetiminden, Türkiye’nin Fırat’ın doğusunda askeri üs kurulacağı açıklamasına itiraz geldi. Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Birleşmiş Milletler 74’üncü Genel Kurulu kapsamında Rus mevkidaşı Sergey Lavrov’la bir araya gelmesinin ardından yaptığı açıklamada, “Bunlar söylenti ve yalandan ibaret. Buralar bizim toprağımız ve egemenliğimizi koruyacağız” dedi. Savunma Bakanı Hulusi Akar, geçen hafta yaptığı açıklamada Fırat’ın doğusunda daimi üs bölgeleri kurulacağını söyleyerek “Kuzey Irak’takilere benzer olabilir. Yeri ve sayısı görüşmeler ilerledikçe netleşecek” demişti.

Lavrov ise AA muhabirinin Suriye’nin kuzeyinde kurulması planlanan güvenli bölge ve Türkiye ile ABD arasındaki müzakerelere ilişkin sorusuna, “Ankara bu isteğinde çok haklı çünkü şu an ABD’nin kontrolündeki bölgeden sızan teröristler yüzünden sıkıntı yaşıyor” yanıtını verdi.

Lavrov-Muallim görüşmesinde Soçi’deki Suriye Ulusal Diyaloğu Kongresi’nin ve BMGK’nin kararları uyarınca, Anayasa Komitesi’nin başlatılması da dahil olmak üzere siyasi uzlaşmanın desteklenmesinin vurgulandığı belirtildi.

Öte yandan Suriye’nin Irak sınırındaki ilçesi Ebu Kemal’de konuşlu İran Devrim Muhafızları’na ait bir askeri noktaya, önceki gece bir hava saldırısı düzenlendiği bildirildi.

GÜVENLİ BÖLGEDE 7. DEVRİYE

Suriye’nin kuzeyinde YPG kontrolündeki Fırat’ın doğusunda kurulması planlanan güvenli bölge çalışmaları kapsamında Türk ve ABD askerleri 7. ortak hava devriyesini gerçekleştirdi. 2 Türk ve 2 ABD helikopterinin katıldığı devriye bir saat sürdü. Helikopterler, dün Şanlıurfa Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı’ndan, Suriye tarafına hareket etti. Akçakale’nin karşısındaki Tel Abyad ile Resulayn arasındaki bölgede uçuş yapıldı.

Türkiye ve ABD, 7 Ağustos’ta, güvenli bölge kurulması üzerinde vardıkları uzlaşmanın ardından bugüne kadar iki defa da ortak kara devriyesi yaptı. Ayrıca Türk F-16’ları, ABD öncülüğündeki IŞİD’le mücadele koalisyonu görev gücü kapsamında Fırat’ın doğusunda bu hafta içinde 5 uçuş gerçekleştirdi. Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Jandarma Genel Komutanlığı’na 6 adet Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı teslim edildiğini duyurdu.