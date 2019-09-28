Cezaevlerinde çizilen karikatürlerden oluşan kitap, cezaevlerine alınmıyor

Mersin’de yaşayan ve cezaevlerindeki siyasi tutuklularla mektup ağı oluşturan “görülmüştür.org” girişimini koordine eden yazar Adil Okay, İnsan Hakları Mersin Şubesi’nde düzenlediği basın toplantısında, kitaplarının keyfi kararlarla cezaevlerine alınmadığını, cezaevi idarelerinin herhangi bir mahkeme kararı olmamasına rağmen kitaplarını “yasak yayın, sakıncalı yayın” ilan ettiğini söyledi.

Arkası Yarın adlı romanını, Maltepe Cezaevi’nde yatmakta olan Sinan Bülbül adlı hükümlüye gönderdiğini, cezaevi eğitim komisyonunun kitabı “sakıncalı” bulduğunu anlatan Okay, “Bunun üzerine Sinan Bülbül infaz hâkimliğine başvuruyor. İnfaz hâkimliği de kitabı sakıncalı bulunca Bülbül Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi’ne itiraz ediyor. Ağır ceza mahkemesi de yasağı kaldırıyor. Yani Sinan Bülbül, benim bir kitabımı okuyabilmek için aylarca mahkemelerle uğraşıyor” dedi.

Cezaevlerinde kalan 22 tutuklu ve hükümlünün karikatürlerinden oluşan “Duvarları Delen Çizgiler” adlı karikatür albüm kitabının da şu ana kadar 4 cezaevi idaresi tarafından “sakıncalı” bulunduğunu, tutuklulara verilmediğini ifade eden Adil Okay şunları söyledi: “Bu kitapta yer alan karikatürler zaten cezaevinde çizildi. Cezaevlerinin mektup inceleme komisyonları bu karikatürleri inceledi ve karikatürler dışarı çıktı, bize ulaştı. Cezaevlerinden çıkan çizgiler bu kez de cezaevine alınmıyor. Yasalar açık. Herhangi bir mahkeme kararı yoksa kitaplar her yere girebilir, cezaevinde de okunabilir. Ama burada keyfi yasak uygulanıyor.”