CHP'li Canan Kaftancıoğlu'ndan MHP'ye 'sokak çetesi' yanıtı

Kaftancıoğlu, CHP'li Mücahit Avcı'nın, Devlet Bahçeli’nin düştüğü bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşması bahane edilerek MHP’lilerin saldırısına uğramasının ardından saldırganlar için "Kendini 'ülkücü' olarak tanımlayan sokak çeteleri" ifadesini kullanmıştı.

Bu ifadeleri üzerine MHP'li Yönter ise Twitter hesabından şunları yazdı: "Ülkücülere sokak çetesi demek alçaklıktır...Kaftancıoğlu sözüm sana..."

Kaftancıoğlu Yönter'e yanıtı yine Twitter üzerinden verdi.

Yönter'in paylaşımını alıntılayan Kaftancıoğlu, "Bu da siyasi bir partinin GBY’cısı..

İl başkanlarına haksızlık etmişim kusura kalmasın Görünen o ki olayı da anlamamış.

Ülkücülere sokak çetesi diyen ben değilim, sokak çeteleri kendisine “ülkücü” diyorlar:)" diye yazdı.