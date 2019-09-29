Çevreciler Kaz Dağları için haykıracak: Alamos Gold'un ruhsatını yenilemeyin!

Fotoğraf: Vedat Arık

Çevreciler Kaz Dağları için bir kez daha bir araya geliyor... Kaz Dağları’nda siyanürle altın arayarak çevre katliamına yol açan Kanada merkezli Alamos Gold şirketinin, 10 yıllık maden ruhsatının süresi 13 Ekim’de doluyor. Bakanlık tarafından ruhsatın yenilenmemesi için çevreciler bir gün önce, yaklaşık 30 bin kişinin katılacağı, “Su ve Vicdan Nöbeti” eylemi yapacak.

Ruhsatı yenileyecek kişilerin vicdanına seslenen Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, “Vicdanınızın ve yurttaşın sesini dinleyin ve ruhsatı yenilemeyin. Onlar gidecek ve bizler onların bıraktığı o katliamla yaşamak zorunda kalacağız” dedi. Başkan Gökhan, 12 Ekim’de herkesi Cumhuriyet Meydanı’na davet etti. Kaz Dağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Başkanı Süheyla Doğan da, “Bizler doğa ve yaşam mücadelemizi, binlerce yıldır bu toprakların can damarı olan, ‘bin pınarlı İda’yı, Kaz Dağları’nı savunmaya, mücadele etmeye devam edeceğiz. Bakanlığı da ruhsatı yenilememeye çağırıyoruz” dedi.