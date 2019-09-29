İYİ Parti'den 'parsel parsel sattı' sorusu

İYİ Parti Milli Güvenlik Politikaları ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, soru önergesinde, Ahmet Davutoğlu Başbakanlığındaki 62. Dönem Hükümetinde Başbakan Yardımcısı olan Bülent Arınç’ın, 23 Mart 2015’te kendisini o dönemde cemaat veya paralel yapı diye adlandırılan FETÖ şebekesiyle ilişkilendiren dönemin Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’e yönelttiği “Ankara’yı parsel parsel bu yapıya sattı” şeklindeki çok ağır suçlamaya yönelik olarak, 31 Mart 2919’da Ankaralıların oylarıyla el değiştiren yeni Büyükşehir Belediye Başkanlığının bir soruşturma başlatıp başlatmadığını sordu.

Çıray Meclis'e sunduğu soru önergesinde ayrıca yeni Büyükşehir Belediye Yönetimi tarafından nerelerin parsel parsel satıldığına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bir bilgilendirme yapılıp yapılmadığı sorusunun da cevaplandırılmasını istedi.

Aytun Çıray, konuyla ilgili açıklamasında, böyle bir yazılı soru önergesine neden gerek duyduğunu şu şekilde açıkladı:“Türkiye Cumhuriyeti 15 Temmuz 2016’da artık doksan altı yaşına girmek üzere olan tarihinin en ağır kanlı hıyanet teşebbüsünü yaşadı. 251 kahraman vatan evladının şehadeti ve binlerce demokrasi gazisinin fedakarlığı sayesinde Türkiye’yi korkunç bir kaos, iç savaş ve parçalanma vasatına sürükleyecek hain şebekenin menfur teşebbüsü bastırıldı. Bu nedenle bu kanlı terör örgütünün devlet içindeki bütün odaklarının ve unsurlarının her yönüyle aydınlatılması için, milletimizin kısaca FETÖ Darbesini Araştırma Komisyonu olarak bildiği Komisyonda da canla başla bunun için çalıştım. Komisyon tüm engellemelere rağmen ortaya bir çalışma raporu koymayı bildi. Biz o dönemde CHP adına üye olan dört arkadaş, ilave bir çalışma ile de Komisyonun tüm karartmaları aşma yönündeki kararlılığımızı gösterdik.

Ancak FETÖ hıyanet darbesini ve kalkışmasını aydınlatmak için başta muhalefet partilerinden olan üyeler olmak üzere Komisyon üyelerinin büyük çaba ve emeklerinin ürünü olan Komisyon raporunun ‘tekemmül etmediği’ ve bu nedenle adeta ‘yok hükmünde olduğu’ şeklindeki açıklamalar Türk Milleti adına görevini layıkıyla yapmaya çalışan bir milletvekili olarak beni çok üzdü. Dahası bu sinsi ve habis terör örgütüyle yapılan mücadelenin tavsamakta olduğu duygusuna sevk edip endişelendirdi. Türk Milleti kendi varlığına kastedip onu 21. yüzyılda karşı karşıya kalabileceği en büyük beka meselesine sürüklemeyi hedefleyen bu hıyanet şebekesini nüfuz ettiği her kurumdan kazımak, onu tarihin en derin mezarlığına gömmek zorundadır. Ben de milletimin naçiz bir vekili olarak kendimi bu zorunluluğu yerine getirip FETÖ mücadelesinin tavsamasını engellemekle sorumlu addediyorum.

"YAVAŞ'IN SEÇİLMESİ ÖNEMLİ BİR FIRSAT"

Bu çerçevede 31 Mart Yerel Genel Seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına Mansur Yavaş’ın seçilmiş olmasının ‘Arınç’ın eski başkan Gökçek’e yönettiği ‘Ankara’yı parsel parsel sattı’ ithamının araştırılması için elverişli bir zemin ortaya çıkardığını düşünüyorum.

"SORUŞTURMA BAŞLATILDI MI?"

Çevre ve Şehircilik Bakanına yönelttiğim bu soruların amacı, genel ve yerel idarenin tüm unsurlarını bu çerçeve içinde harekete geçmeye teşvik etmek ve FETÖ terör örgütüyle mücadelenin güçlenmesine bir katkıda bulunmaktır. Bu hepimiz için bir hayat memat meselesidir.

İşte Çıray’ın Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’dan cevaplandırmasını talep ettiği sorular:

*Ankara’da Büyükşehir Belediye Başkanlığının el değiştirmesinden sonra, Ankara Büyükşehir Belediyesinin, Bülent Arınç’ın, Melih Gökçek’e yönelttiği ‘Ankara’yı bu yapıya parsel parsel sattınız’ ihbarı doğrultusunda bir soruşturma başlatıp başlatmadığına dair Bakanlığınıza ulaşan herhangi bir bilgi var mıdır?

*Ankara’da ’parsel parsel satıldığı iddia edilen yerlerin, arazi ve arsaların nereleri olduğuna ilişkin yeni Büyükşehir Yönetimini tarafından Bakanlığınıza yapılan bir bilgilendirme söz konusu mudur?

*Bakanlığınız bu konuda yeni Büyükşehir yönetiminden herhangi bir talepte bulunmuş mudur?

*Eğer yeni Büyükşehir Belediye Başkanlığının bu doğrultuda belli girişimleri olmuşsa, bunlar konusunda Bakanlığınız meselenin iyice aydınlatılmasını ve Ankaralıların çıkarlarının korunmasını sağlayacak bir eylem planı hazırlamış ve Büyükşehir Yönetimiyle koordineli olarak yürütülecek kararlar almış mıdır?

*Eğer böyleyse söz konusu eylem planı ve kararlar nelerdir?