Yazarlardan ‘Acil Demokrasi’ paneli

Özlem Gürses' in moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde, AKP'li yıllar üzerine konuşan eski Kültür Bakanı ve SODEV Onursal Başkanı Ercan Karakaş “AKP'nin ilk yılları ileri demokrasi umudu olarak görülüyordu fakat bunun böyle olmadığı yıllar içinde görüldü. 25 yıl içerisinde Türkiye'nin bütün temel sorunları katlanarak büyüdü. Bu süreçte CHP'de üzerine düşeni elinden geldiğince ve çağa ayak uydurarak yaptı. Kürt sonunu da ilk olarak CHP dillendirdi. CHP kendini sürekli yenileyerek tüm sorunlara çözüm üretmeye çalışıyor” dedi.

TÜRKİYE'NİN TEMEL SORUNU ANAYASIZLAŞTIRMA

Yeni kitabında anayasanın yok sayılmasından ve bunun getirdiği sonuçlardan bahseden Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu ise “Cumhurbaşkanı çıkıp 'Demirtaş'ı serbest bırakamayız' dedi. Sonraki gün ise 'Her üniversite mezununa iş verme yükümlülüğümüz yok' dedi. Birinin serbest kalması hukukun, mahkemelerin işidir. Sosyal devlet de her vatandaşına olabildiğince istihdam sağlamak zorundadır. Temel sorunumuz anayasanın yok sayılması. Hepimizin ortak paydası hukuk ve anayasa aslında. İletişim problemlerimizin ve kavgalarımızın temel sebebini bu anayasasızlık oluşturuyor" diye konuştu. Seçmen yapısının seçim sonuçlarını büyük ölçüde etkilediğini aktaran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu da “Türkiye'deki seçmenler bazı şeyleri ikinci plana atarak karar veriyor. Fakat CHP her şeye rağmen AKP gibi seçmene müşteri gibi davranmak yerine, program partisi özelliğini koruyor. Bugün CHP’nin seçmenlere üstten bakmadan anlayarak hareket etmesi de programının ayakları yere basan, toplumcu yapısından ileri geliyor ve bunun için başarılı oldu” ifadelerini kullandı.

Yeni kitabı Kökler'de CHP'nin tarihsel süreç ve hedeflerinin Türkiye tarihi ile iç içe olduğundan bahseden CHP Genel Başkan yardımcısı Doç. Dr. Yunus Emre ise şöyle devam etti:

"CHP’nin CHP kurucu parti olarak çok partili hayata geçerken de, 1970'lerde devlet partisi olarak kendini sosyal demokrat olarak tanıtırken de dünyada ilk ve tekti. 31 Mart ve 23 Haziran'da da dünyada yükselen otoriterizme karşı demokrasi sadece Türkiye'de yükseldi. Bu süreç de tarihsel sürecin bir parçası. Atatürk milli mücadeleyi başlatırken, medeni kanunu getirirken bu fikirler çok yeni fikirlerdi. 70'lerde sosyal demokrat CHP de yeni bir fikirdi. Biz de bugün yeni fikir ve çözüm yolları ile toplumu ikna etmek durumundayız” diye konuştu. Panelin ardından yazarlar yeni kitaplarını imzaladı.