‘Beyaz yaka mavi yaka ayrımı ortadan kalkmış durumda’

Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi’nde üç oturumda gerçekleşen sempozyuma katılan yurttaşlar, kriz günlerinde emekçilerin durumunu ve çözüm yollarını sendika temsilcileri ile birlikte tartıştı. Sempozyumun 2’nci oturumunda beyaz yakalıların sorunları ile ilgili konuşan Kaç Bize Gel Platformu üyesi Hikmet Topel “Biz beyaz yaka ifadesindense büro işçisi kavramını uygun görüyoruz. Günümüzde beyaz yaka mavi yaka ayrımı ortadan kalkmış durumdadır. Ücretleri ve emekleri neredeyse birbirine eşittir. Örneğin artık inşaat şantiyelerinde inşaat işçisi kadar beyaz yakalı çalışıyor. Emekçiler yüksek siyaset ile ayrışmak yerine, somut hedefler üzerinden, yaka farketmeksizin örgütlenmeli” dedi. Sınıf hareketinin büyük siyaset ile ilişkisinin nasıl olması gerektiği üzerine konuşan Dr. Ertuğrul Bilir ise geniş demokrasi bloğunun savunulması gerektiğini vurguladı.