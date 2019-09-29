Nagehan Alçı için sert sözler: FETÖ artığı

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Habertürk TV canlı yayınında Türkiye Cumhuriyeti’ne “katil devlet” dedi.

Nagehan Alçı'yı 'FETÖ artığı' olarak nitelendiren Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz, Alçı'nın bu açıklamasının ardından canlı yayınlara katılmayacağını açıkladı. Yavuz, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "HaberTürk’ün, izleyicileri nezdinde kendilerine de zarar veren FETÖ artığı Nagehan Alçı’yı el üstünde tutan yaklaşımları devam ettiği sürece yayın davetlerine katılmayacağım" ifadelerini kullandı.

HaberTürk’ün, izleyicileri nezdinde kendilerine de zarar veren FETÖ artığı Nagehan Alçı’yı el üstünde tutan yaklaşımları devam ettiği sürece yayın davetlerine katılmayacağım. — Ahmet Yavuz (@yvzah) September 29, 2019

NE OLMUŞTU?

AKP’ye verdiği destekle bilinen Habertürk yazarı Nagehan Alçı’nın, dün Habertürk’te söyledikleri tartışmalara neden oldu. Nagehan Alçı, canlı yayında Türkiye Cumhuriyeti’ne “katil devlet” dedi. Bunun üzerine Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ersan Şen, devlete “katil” denilemeyeceğini, bunun dünyada örneğinin olmadığını, fakat devleti yönetenlerin yaptıkları suçlardan ötürü yargılanabileceğini ifade etti.

Habertürk yazarı Alçı’nın Türkiye Cumhuriyeti’ne “katil devlet” demeye devam etmesi ve 1990’lı yıllar ile 12 Eylül darbesini örnek vermesi üzerine, bu kez de Ersan Şen, gelecekte birilerinin de 2019 yılı için “katil devlet” benzetmesi yapabileceğini ifade etti. Ersan Şen’in devleti yönetenlerin sorumlu olduğunu ve suçlularsa yargılanacaklarını tekrar etmesi üzerine, gazeteci Hadi Özışık da Ersan Şen’e destek verdi.