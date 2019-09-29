Valiliğin 'İmamoğlu' açıklamasına İBB'den yanıt

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da yaşanan 5.8'lik deprem sonrasında 27 Eylül'de düzenlenen Afet Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) toplantısına çağrılmadığını açıklamıştı.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun açıklamasının ardından, İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın, İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu’nun doğal bir üyesi olarak bu toplantıya katılması görevi ve sorumluluğudur" denilmişti.

Valiliğin açıklamasına İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yanıt geldi. İBB'nin resmi sosyal medya hesabından paylaşılan açıklama şu şekilde:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da, AFAD toplantısına ilişkin yaptığı açıklamada,"Afetin yönetimi davet beklemez. Görevinin gereğini yerine getiremeyenler, ne yazık ki, bunun psikolojik ezikliğiyle farklı şekillerde gündem değiştirmeye çalışıyorlar. Sürekli laf üretmeye çalışıyorlar. Laf üretmek için değil iş üretmek için buradayız. İş üretmek isteyen herkese kapımız sonuna kadar açıktır. Hepimiz aynı gemideyiz'' ifadelerini kullandı.