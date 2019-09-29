Bursa'da kamyonet sokakta oynayan çocukların arasına daldı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza saat 18.30 sıralarında Bursa'nın İnegöl İlçesi Akhisar Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak arasında süratli olduğu iddia edilen Mehmet D. (27) yönetimindeki kamyonet, toprak yolda kayarak kontrolden çıktı. Savrulan kamyonet sokakta oynayan çocukların arasına daldı. Muhammet Talha İnan (3) ve Ahıska Türkü olduğu öğrenilen Fikriye Muhammedov'a (11) çarpan kamyonet, bir evin bahçe duvarına çarparak durdu. Kazanın ardından, kamyonet sürücüsü Mehmet D. olay yerinden kaçtı.

Kazayı gören mahalle sakinleri yaralanan çocukları otomobillerle İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen Muhammet Talha İnan hayatını kaybetti. Fikriye Muhammedov'un ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kazadan sonra kaçan Mehmet D. ise, yaklaşık 1 saat sonra yakalanarak gözaltına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.