İznik'te kamyon yol kenarında bekleyenlere çarpıp markete daldı: 2’si çocuk 7 yaralı

Bursa'nın İznik ilçesinde, traktörle çarpıştıktan sonra kontrolden çıkan kamyonun yol kenarındaki yayalara çarpması sonucu 2’si çocuk 7 kişi yaralandı.
AA-İHA
Yayınlanma tarihi: 29 Eylül 2019 Pazar, 21:26

[Haber görseli]Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen olayda, İ.G. (37) idaresindeki kamyon, Boyalıca köyü Atatürk Caddesi'nde A.A'nın kullandığı traktörle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyon, önce karşı yönde yol kenarında bekleyen H.G, M.M.A, S.A, T.A, B.G, M.D. ve N.D'ye, daha sonra caddedeki bir marketin duvarına çarptı.

Markette ve araçlarda hasara neden olan kazada yaralanan 2'si çocuk 7 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü İ.G., ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

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