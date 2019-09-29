İznik'te kamyon yol kenarında bekleyenlere çarpıp markete daldı: 2’si çocuk 7 yaralı

Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen olayda, İ.G. (37) idaresindeki kamyon, Boyalıca köyü Atatürk Caddesi'nde A.A'nın kullandığı traktörle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyon, önce karşı yönde yol kenarında bekleyen H.G, M.M.A, S.A, T.A, B.G, M.D. ve N.D'ye, daha sonra caddedeki bir marketin duvarına çarptı.

Markette ve araçlarda hasara neden olan kazada yaralanan 2'si çocuk 7 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü İ.G., ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.