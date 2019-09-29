Oktay: Sağlıklı iletişim için alt yapıyı oluşturmaya çalışıyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul'da Perşembe günü meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından hasar gören binalar ve AFAD'la yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Oktay, şu bilgileri paylaştı:

''35 yaralımız vardı bunlardan 13'ü şu an hastanelerde.

Şu ana kadar incelenenlerde 320 daire ağır hasarlı, bin 985 daire de az hasarlı gözüküyor. Ağır hasarlı olanlarda tahliyeler yapıldı.

Şu an 29 okulumuz yarın tatil olacak. Bunlarla ilgili çalışmalarımız yapılacak. Bunlar da Salı günü açılmayacak ağır hasarlı olan okul varsa bunlar da yenilenecek. Bu okuldaki öğrencilerin de eğitime nerede devam edeceği de en geç Salı günü belirlenecek''

'TÜRK TELEKOM, HATTIN ÇÖKTÜĞÜNÜ İFADE ETTİ'

Depremin ardından GSM operatörleriyle ilgili yaşanan sıkıntılara da değinen Oktay, “GSM operatörleriyle yaptığımız toplantıda bazı kararlar aldık. Türk Telekom'dan aldığımız verilere göre normal zamanda 20 milyon kişi birbirini arıyor. Deprem olduğu anda yaklaşık 160 milyona yakın kişi arıyor. Teknik sebeplerle çok detaylı olarak bize izah ettiler. Hattın çöktüğünü ifade ettiler. Dolayısıyla biz tekrar bunu yaşamamak adına ne tür tedbirler alabiliriz diye baktığımızda şu kararları aldık. Birincisi mevcut 3 operatörümüzün ses iletişim kapasitesinin 118 milyon aboneden, 175 milyon aboneye çıkarılması. Bunun ilgili operatörler arasında da paylaşımını yaptık. Yaklaşık 6 ay içerisinde bunlar bu kapasiteye ulaşacak. Vodafone da bize süreyle ilgili bir haftaya kadar döneceklerini ifade ettiler. İkincisi ise teknoloji gelişiyor, asıl ses iletişimi normal hatlardan ziyade data hatları, yani internet üzerinden yapılıyor. Bizim buraya kaymamız gerekiyor. Üç operatörümüz bir araya gelerek ortak bir hat kurmaları. Bu hat belki AFAD bünyesinde açılacak. Ücretsiz olacak. Herhangi bir afet anında vatandaşlarımıza duyuracak olacağız. Sadece bu hattı kullanacak, burada bir sınır da olmayacak. Yani herkesin herkesle ücretsiz olarak haberleşebileceği bir hat oluşturuyoruz. Kısmet olursa bu da 3 ay içerisinde ortak olarak hayata geçirilecek." ifadelerini kullandı.

Oktay'ın açıklamaları şu şekilde:

“Telsiz sistemi İçişleri bakanımızın ve bakanlığımızın bünyesinde de devam eden farklı çalışmalar var, DMR diye tabir ettiğimiz çalışma. Yine jandarmanın JEMUS sistemi var, kırsal bölgeleri de içerisine alan. Sayısal diye ifade ettiğimiz özellikle karar vericililerin ve depremi yönetecek kişilerin kendi içerisinde haberleşmesini garanti altına alacak bu sistemin çok hızlı bir şekilde ayağa kaldırılması ve tamamlanması çalışması olacak.

Dördüncü kararımız ise, yıkılabilecek binalarda olan baz istasyonları hızlı bir şekilde tespit edilip, daha sağlıklı binalara kavuşturuluyor olacak. Dolayısıyla haberleşme alanındaki kararlar bunlar. 5G geçildiğinde orta ve uzun vadede çözüm bu. O zaman hiçbir sorunumuz kalmıyor. Ama GSM şirketlerimiz doğal olarak bu alana yatırım yapmak istiyorlar. İletişim en sağlıklı bir şekilde kurulabileceği bir alt yapıyı oluşturmaya çalışıyoruz. 3 ve 6 aylık süreler içerisinde bunu tamamlıyor olacağız.

'DEPREM VERGİLERİNİN AKIBETİ'

('Deprem vergilerinin akıbeti' sorusu) Bütün basında da çarşaf çarşaf görüyorsunuz ne kadar verginin toplandığını. Bizim 2002'den itibaren geçici olarak konulan Özel İletişim Vergisi oradan toplanan bizim iktidarımızda sadece 675 milyon TL'dir. Daha sonra bu kalıcı vergiye dönüştürülüyor. Orada da o vergi artık bütçeye giden bir şey. Bunun karşılığında Marmara depreminde harcanan ilgili illerimizde Bolu, Düzce, İzmit, Yalova, Bursa, İstanbul'da 103 milyarlık harcama var.