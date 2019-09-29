AFAD’da yapılan toplantıya ilişkin İBB Başkanı İmamoğlu ve valilikten art arda açıklamalar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, AFAD’da yapılan toplantıya çağrılmadığını belirterek “Bunu iddia edenler, beni kimin çağırdığını, kaçta aradığını ispat etsinler. Devletimin beni çağırdığı her toplantıya koşa koşa giderim. 3 gündür susuyorsam, devlet terbiyemdendir” dedi.

İBB Başkanı İmamoğlu, dün Florya’daki başkanlık konutunda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. AFAD’daki deprem toplantısına davet edilip edilmediğine ilişkin İmamoğlu, “İlk toplantıya çağrıldım, ancak ikinci toplantıya davet edilmedim. 3 gündür önüne gelenin bu toplantı ile ilgili yorum yapıp konuşmasını esefle kınıyorum. Suskunluğumu fırsata çeviren insanları da acizlik olarak yorumluyorum. Devletimin beni çağırdığı her toplantıya koşa koşa giderim. Susuyorsam, bunun iki sebebi var: Bir tanesi bu depremin önüne geçmemesi ile ilgili direncim ve ısrarım. İkincisi de devlet terbiyemdir. Susmamın fırsata çevrilmesine izin verecek bir kişiliğe de asla sahip değilim. Bazıları benden ‘Şehirden sorumlu arkadaş’ diye bahsediyor. Bu, onların acizliğini gösterir” diye konuştu.

‘KOŞA KOŞA GİTTİM'

Deprem olduğu anda İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’yı aradığını söyleyen İmamoğlu, “Sayın Valimizi 15.00 civarlarında aradım ‘Ben, havaalanından AKOM’a geçiyorum. Bilginiz olsun. Bir şey olursa da haberleşelim’ dedim. 18.30’a kadar AKOM’da çalışmalarımızı sürdürdüm. Sonra da sokağa çıkan insanları ziyaret etmek adına Bağcılar’a giderken, birkaç kilometre kala aldığım telefonla yönümü değiştirdim ve 20-25 dakika sonra valilikteki toplantıda oldum. Davet edildim ve koşa koşa gittim” ifadelerini kullandı. İmam-oğlu, tartışmalara yol açan toplantıya çağrıldığının ispat edilmesini de isteyerek “Bunu iddia edenler, beni kimin çağırdığını, kaçta aradığını ispat etsinler. Bazı gazeteci arkadaşlar da valiliğin açıklamasından sonra ‘Özür diliyoruz ve benzeri’ açıklamalarda bulundu. Kabul etmiyorum. Net söylüyorum: Seçim bitti! İşinize bakın. İşimize bakalım. Ortak masalar kuralım. Bu şehrin sorunlarını çözelim. Benim için deprem, bu şehrin en hayati sürecidir, meselesidir. Sizi çözüme ve bir arada çalışma ortamına davet ediyorum” dedi.

RAPOR İSTENMEDİ

Gazetecilerin “Büyükşehir Belediye Başkanları Komisyonu, sizin önerinizle kuruldu. Fuat Oktay’ın Mansur Yavaş ve Yılmaz Büyükerşen’i arayıp önerileri istediği, sizin de bunu Mansur Yavaş’tan istediğiniz iddia edildi. Bu doğru mu” sorusuna İmam-oğlu, “Cumhurbaşkanı benim de içinde olduğum üç isim zikretti. Ancak benden rapor istenmedi. Fuat Bey’i aradığımda yanıtı, ‘Siz komisyonda yoksunuz’ oldu. Ben kendisine ‘Komisyon meraklısı değilim’ diye cevap verdim. 18.30’daki toplantıdan sonra kendileri, ‘Sizi de davet edeceğiz. Rapor yollarsanız seviniriz’ dedi” yanıtını verdi. “Haydarpaşa Garı ihalesine” yönelik sorulan soruya ise İmamoğlu, “Ulaştırma Bakanlığı’nın ihaleye çıkardığı yerlere de biz katılacağız. Yasada ‘bu tür yerleri kamu kurumlarına devredebilirsiniz’ deniyor. Önerim, buranın İBB ile iki kamu kurumu arasında sözleşmeyle devredilmesi. Biz de ticaret yapmadan o sit alanını, kültüre, sanata adayarak bu şehre nitelikli bir çalışma hediye edelim” dedi.

İBB’DEN VALİLİĞE YANIT

İstanbul Valiliği’den İmamoğlu’nun AFAD’da yapılan toplantıya çağrılmaksızın katılmasının görev sorumluluğunda olduğuna dair yapılan açıklamaya, İBB’den yanıt geldi. Valiliğin çelişkili ifadelerde bulunduğu vurgulanan İBB açıklamasında, “Valiliğimiz, Büyükşehir Belediye Başkanı’nın, İl Afet ve Acil Koordinasyon Kurulu’nun doğal üyesi olduğunu ifade etmiştir. Oysa İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu bir gazeteciye yaptığı açıklamada kendisine ‘Normalde toplantı protokolünde belediye başkanı yok’ dediğini açıkça belirtmiştir. Asıl devlet geleneğimize uymayan tavır, kamuoyu önünde İBB kurumu ve başkanının hedef gösterilmesi anlayışıdır” denildi.