Temel sorun, yok sayılan anayasamız

Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV) ve Tekin Kitabevi, kitapları yayımlanan Prof Dr. İbrahim Kaboğlu, Ercan Karakaş, Doç. Dr. Yunus Emre ve Doç. Dr. Kerem Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla “Acil Demokrasi” başlıklı panel düzenledi. Şişli Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde cuma günü yapılan toplantıya Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, SODEV Başkanı Ertan Aksoy, gazetemiz yazarı, şair Ataol Behramoğlu ile çok sayıda yurttaş katıldı.

Özlem Gürses’in moderatörlüğündeki panelde, AKP’li yıllar üzerine konuşan eski Kültür Bakanı ve SODEV Onursal Başkanı Ercan Karakaş, “AKP’nin ilk yılları ileri demokrasi umudu olarak görülüyordu, fakat bunun böyle olmadığı yıllar içinde görüldü. 25 yıl içerisinde Türkiye’nin bütün temel sorunları katlanarak büyüdü. Bu süreçte CHP de üzerine düşeni elinden geldiğince ve çağa ayak uydurarak yaptı. Kürt sorununu da ilk olarak CHP dillendirdi. CHP, kendini sürekli yenileyerek sorunlara çözüm üretmeye çalışıyor” dedi.

‘ANAYASA ORTAK PAYDA'

Yeni kitabında anayasanın yok sayılmasından ve bunun getirdiği sonuçlardan bahseden Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu ise “Cumhurbaşkanı çıkıp ‘Demirtaş’ı serbest bırakamayız’ dedi. Sonraki gün ‘Her üniversite mezununa iş verme yükümlülüğümüz yok’ dedi. Birinin serbest kalması mahkemelerin işidir. Sosyal devlet de her vatandaşına olabildiğince istihdam sağlamak zorundadır. Temel sorunumuz anayasanın yok sayılması. İletişim problemlerimizin ve kavgalarımızın temel sebebini bu anayasasızlık oluşturuyor” diye konuştu. Seçmen yapısının seçim sonuçlarını büyük ölçüde etkilediğini aktaran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu da, “Seçmen bazı şeyleri ikinci plana atarak karar veriyor. Fakat CHP, her şeye rağmen AKP gibi seçmene müşteri gibi davranmak yerine, program partisi özelliğini koruyor. Bugün CHP’nin seçmene üstten bakmadan, anlayarak hareket etmesi de programının ayakları yere basan, toplumcu yapısından ileri geliyor ve bunun için başarılı oldu” ifadelerini kullandı. Panelin ardından yazarlar yeni kitaplarını imzaladı.