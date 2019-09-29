MHP’ye göre ihmaller geçmişte kalmış!

MHP, İstanbul’da yaşanan 5.8’lik depremin ardından dün Pendik’te olası İstanbul depremini konu alan bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, “Yapılması gerekenlerde farklı nedenlerle ihmal yaşandı. Her ne yaşandıysa geçmişte kaldı. Önümüze bakmak zorundayız. Biz hükümetin deprem konusunda samimi ve çok boyutlu bir hazırlıkta olduğunu görüyor ve destekliyoruz” dedi. CHP’nin deprem vergilerinin nereye kullandığını sormasını da eleştiren Yönter, “17 Ağustos 1999’dan sonra toplanan deprem vergilerinin akıbetini soruyor. Deprem üzerinden siyaset ve istismar yapmak vicdansızlık değil mi? CHP depremi neden kullanıyor” ifadelerini kullandı.