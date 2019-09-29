Polisten vekillere gazlı müdahale

HDP’li milletvekilleri Saruhan Oluç, Kemal Bülbül, Ömer Öcalan, Necdet İpekyüz, Züleyha Gülüm, CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker ve çok sayıda HDP’li, Diyarbakır Van ve Mardin büyükşehir belediyelerine atanan kayyımları protesto etmek için dün Esenyurt Meydanı’nda oturma eylemi yapmak istedi. Polis eylemin yasak olduğunu belirterek, eylemcilere dağılmalarını söyledi. Göstericilerin dağılmaması üzerine gruba biber gazıyla müdehale eden polis, en az 10 kişiyi gözaltına aldı. Biber gazından etkilenen HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, HDP’nin kayyımlara karşı başlattığı demokrasi nöbeti 42. gününde çeşitli kentlerde yapılan oturma eylemleri ile sürdü. Van’daki eylemde konuşan HDP İl Eşbaşkanı Ümit Dede, “Diyarbakır İl Binası önünde oturan ailelerin acıları, çocuklarına kavuşma isteği anlaşılabilir. Aynı şekilde öldürülen çocuğunun cenazesine ulaşamayan, defnedemeyen anneler var. Annelerin hepsinin acısı bir. Bu özlem ve acının dinmesi için bu ülkenin demokrasiye ihtiyacı var” dedi. Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğuna da değinen Dede, “Mesele Demirtaş meselesi değil, mesele Türk hukuk sisteminin itibarsızlaştırılması meseledir. İnsanların yargıya güven duymaması için bilinçli yapılıyor” diye konuştu.